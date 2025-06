ZAKSA została bez sponsora! "Nie jesteśmy w stanie"

Grupa Azoty pod koniec sezonu 2023/2024 ogłosiła, że wycofuje się ze sponsorowania wszystkich zespołów siatkarskich rozgrywek. Najbardziej odczuł to zespół ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Jak poinformował regionalny portal internetowy kk24.pl, również w rozgrywkach 2025/2026 spółka nie będzie w stanie sponsorować ekipy z województwa opolskiego.

- Biorąc pod uwagę nasze wyniki bieżące i sytuację finansową, to mówimy wprost i to komunikujemy, że nie jesteśmy w stanie w najbliższym czasie partycypować w finansowaniu klubu. I to jest jasny przekaz. Oczywiście, jeżeli poprawimy zgodnie z naszym planem wieloletnim wyniki, to wrócimy do finansowania klubu. Bo ten klub jest przecież nasz i ten klub jest z Kędzierzyna-Koźla i to jest fakt. I tutaj nikt nie neguje wartości wizerunkowej i kwestii społecznych i sukcesów historycznych tego klubu - powiedział Mirosław Ptasiński, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Azoty Kędzierzyn.

Decyzja ta może być ciosem dla zespołu, który ma ambitne plany powrotu do siatkarskiej Ligi Mistrzów.

ZAKSA to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w Polsce. Niedawno kędzierzyński zespół został wybrany Klubem 25-lecia podczas Gali 25-lecia PLS.

Do największych sukcesów ZAKSY należą trzykrotne zwycięstwo w Lidze Mistrzów - w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023. Kulminacją tej serii był historyczny finał z Jastrzębskim Węglem rozegrany w maju 2023 roku, gdy dwa zespoły z PlusLigi zmierzyły się o najważniejsze trofeum kontynentu. ZAKSA wygrała to spotkanie, dopełniając europejskiego hat-tricka i na trwałe zapisując się w annałach Champions League.

Na krajowym podwórku kędzierzynianie również wiele osiągnęli. Tylko w XXI w. ośmiokrotnie zdobyli mistrzostwo Polski, a do tego dołożyli dziewięć Pucharów Polski i trzy Superpuchary.