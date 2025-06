Polski tenisista nie obroni tytułu w Poznaniu! Bolesna porażka

W poprzednim sezonie Maks Kaśnikowski zanotował w Poznaniu jeden z największych sukcesów w karierze, zwyciężając turniej rangi ATP Challenger Tour. W tym roku Polak przystępował do Enea Poznań Open jako obrońca obrońca tytułu, jednak w pierwszej rundzie nie miał łatwego zadania. Jego rywalem był rozstawiony z "4" Filip Misolic. Austriak niedawno dotarł do trzeciej rundy wielkoszlemowego Roland Garros, gdzie pokonał Yunchaokete Bu i Denisa Shapovalova, a uległ dopiero Novakowi Djokoviciowi.

Początek spotkania Kaśnikowskiego z Misoliciem był wyrównany, obaj panowie utrzymywali serwis. Pierwsze przełamanie przyszło przy stanie 2:2, a jego autorem był Polak. Od tamtego momentu starcie w całości zdominował jednak Austriak. Do końca pierwszego seta wygrał wszystko, co było możliwe i triumfował do trzech.

W drugiej odsłonie zmagań Kaśnikowski nadal był bezradny i nie potrafił przeciwstawić się wyżej notowanemu przeciwnikowi. Misolic nie oddał Polakowi żadnego gema, wygrywając ich łącznie dziewięć z rzędu i triumfując w ostatniej partii do zera.

Kaśnikowski jest drugim Polakiem, który pożegnał się z Poznań Enea Open. Wcześniej po zaciętej batalii z Sumitem Nagalem odpadł Alan Ważny, który pokazał się jednak z bardzo dobrej strony. W imprezie w województwie wielkopolskim wezmą udział jeszcze dwaj Polacy: Tomasz Berkieta i Daniel Michalski. Ci we wtorek zmierzą się ze sobą w meczu pierwszej rundy.

Maks Kaśnikowski - Filip Misolic 3:6, 0:6