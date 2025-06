Raków zdecydował. Znamy przyszłość kolumbijskiego pomocnika

Diaz ma 26 lat, jest wychowankiem kolumbijskiego klubu Tigres FC, a do Polski przyjechał w 2022 roku i początkowo grał w V lidze, w barwach Cosmosu Nowotaniec. W Rakowie zagrał 25 razy i zdobył jedną bramkę.

To drugi z wypożyczonych zawodników, którego Raków wykupił po zakończeniu sezonu 2024/25. Wcześniej pełnoprawnym piłkarzem czerwono-niebieskich został norweski napastnik Jonatan Braut Brunes, który był wypożyczony z belgijskiego klubu OH Leuven. Raków chciał również wykupić węgierskiego pomocnika Petera Baratha, ale nie udało się w tej kwestii dojść do porozumienia z Ferencvarosi Budapeszt.

Oprócz Baratha, po zakończeniu poprzedniego sezonu z Rakowa odeszli również obrońcy Milan Rundic i Matej Rodin, pomocnik Ben Lederman oraz bramkarz Dusan Kuciak, z którymi nie przedłużono kontraktów, a także pomocnik Dawid Drachal, który - po powrocie z wypożyczenia do GKS Katowice - przeszedł na zasadzie transferu definitywnego do Jagiellonii Białystok.

JŻ, PAP