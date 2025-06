Reprezentant Polski wraca na Bułgarską? Media nie mają wątpliwości

Skrzypczak to 24-letni środkowy obrońca, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Lecha. Po kilku sezonach w drużynach młodzieżowych oraz epizodach w seniorskim zespole przeniósł się do "Jagi". Tam szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowej jedenastce. W barwach klubu z Podlasia rozegrał ponad 100 spotkań, sięgając m.in. po historyczne mistrzostwo Polski oraz będąc filarem zespołu, który dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA.

W ostatnim czasie wokół nazwiska reprezentanta Polski pojawiało się wiele pogłosek transferowych. Media łączyły go m.in. z klubami z Anglii i Austrii. Ostatecznie jednak wszystko wskazuje na to, że Skrzypczak pozostanie w PKO BP Ekstraklasie i wróci na Bułgarską. Jak podaje Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, finalizacja transferu do Poznania jest już bardzo blisko.

Debiut 24-latka w pierwszym zespole "Kolejorza" miał miejsce w sezonie 2019/2020. Łącznie wystąpił w zaledwie 14 meczach w niebiesko-białych barwach, po czym został najpierw wypożyczony, a następnie sprzedany do Jagiellonii. Teraz może wrócić do Poznania jako zupełnie inny zawodnik - bardziej doświadczony i ograny na najwyższym poziomie.

Według doniesień Meczyków, Lech planuje aktywować klauzulę wykupu zawartą w umowie piłkarza. Koszt transferu ma wynieść około 900 tysięcy euro. Dla mistrzów Polski to atrakcyjna oferta - Skrzypczak jest dobrze znany w klubie, co ogranicza ryzyko nietrafionej inwestycji. Przypomnijmy, że "Kolejorz" zagra w kolejnym sezonie w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Podczas czerwcowego zgrupowania 24-letni obrońca zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. Rozegrał pełne 90 minut zarówno w towarzyskim starciu z Mołdawią, jak i w spotkaniu eliminacyjnym mistrzostw świata 2026 przeciwko Finlandii.