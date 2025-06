Środkowi w komplecie! Polski klub pochwalił się nowym siatkarzem

Bartosz Schmidt (rocznik 1991) gra na pozycji środkowego. W swej karierze reprezentował barwy klubów MKS Będzin (2008–09, 2019–21), TS Siemianowice Śląskie (2009–10), Warta Zawiercie (2010–12), MKS-MOS Płomień Sosnowiec (2012–13), MCKiS Jaworzno (2013–15, 2017–19), APP Krispol Września (2016–17) i KKS Mickiewicz Kluczbork (2021–22).

W 2022 roku dołączył do Norwida Częstochowa, z którym awansował do siatkarskiej ekstraklasy. W PlusLidze debiutował w zespole MKS Będzin; łącznie zagrał w niej 63 spotkania w ciągu czterech sezonów.

– Bartosz Schmidt kompletuje naszą formację na środku siatki na nadchodzący sezon. Szukaliśmy zawodnika, który wniesie do zespołu cenne doświadczenie z parkietów pierwszej ligi oraz PlusLigi, a Bartosz idealnie wpisuje się w ten profil. Witamy go w Katowicach i jesteśmy przekonani, że jego solidność w bloku oraz boiskowe doświadczenie wzmocnią rywalizację na tej kluczowej pozycji. Liczymy też na to, że Bartosz razem z Bartłomiejem Krulickim, Damianem Hudzikiem i Maciejem Wozem stworzy silny i zróżnicowany kwartet środkowych, dając trenerowi szerokie pole manewru – powiedział dyrektor siatkarskiej sekcji GKS Katowice Jakub Bochenek.