Widzew nie zwalnia tempa. Kolejne wzmocnienie zespołu

Maciej Kikolski dołączył do występującej w piłkarskiej ekstraklasie drużyny Widzewa. 21-letni bramkarz trafił do łódzkiego klubu z Legii Warszawa, z której w minionym sezonie był wypożyczony do Radomiaka Radom. O miejsce w bramce będzie rywalizował z Rafałem Gikiewiczem.