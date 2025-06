Widzew rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Trener wskazał kluczowy element

Piłkarze Widzewa do treningów wrócili po trzech tygodniach urlopów.

- Mamy pięć tygodni przygotowań, ale tak naprawdę tylko trzy tygodnie, ponieważ zawodnicy powołani do reprezentacji przyjadą do nas później. Najważniejsze dla nas, żeby odpoczęli i wszyscy wrócili do nas zdrowi – powiedział na poniedziałkowej konferencji trener Sopic.

W pierwszym treningu, który mogli oglądać kibice, uczestniczyło 26 zawodników. Wśród nich było czterech z sześciu pozyskanych przez Widzew w letniej przerwie piłkarzy: bramkarz Maciej Kikolski, nigeryjski pomocnik Samuel Akere oraz napastnicy Sebastian Bergier i Antoni Klukowski. Brakowało reprezentantów: Mariusza Fornalczyka, który również latem dołączył do Widzewa oraz Słowaka Samuela Kozlovskiego i Albańczyka Juljana Shehu. W późniejszym terminie treningi rozpocznie też kolejny nabytek łódzkiego klubu Hiszpan Angel Baena.

- Sprowadziliśmy zawodników na ważne pozycje, ale mam nadzieję, że do startu zgrupowania dołączy do nas jeszcze dwóch-trzech kolejnych. Część dobrych piłkarzy zwleka jeszcze z podjęciem decyzji o swojej przyszłości. Musimy poczekać, trwają rozmowy, by nowi zawodnicy pojawili się na kluczowych pozycjach – przyznał chorwacki szkoleniowiec.

Z drużyną nie trenowali Nigeryjczyk Hilary Gong, Szwajcar Kreshnik Hajrizi, Słowak Ivan Krajcirik i Dawid Tkacz. Wszyscy wiosną byli wypożyczeni do innych klubów i ważą się losy ich przyszłości w Widzewie. Wcześniej z zespołu odeszło ośmiu piłkarzy. Wśród nich są m.in. Niemiec Sebastian Kerk, Hiszpan Juan Ibiza i Bośniak Said Hamulic.

Łódzka drużyna do sezonu będzie przygotowywała się na swoich obiektach oraz na zgrupowaniu w Opalenicy. W trakcie pierwszego etapu treningów rozegra dwa mecze kontrolne na boiskach w regionie łódzkim - w Warcie i Skierniewicach. Przeciwnikami w tych starciach będą Odra Opole (21 czerwca) i Znicz Pruszków (28 czerwca).

- Pierwsze dwa tygodnie zwieńczymy sparingami. W tym okresie będziemy pracować głównie nad fizycznością i taktyką. Nie jest łatwo pracować, gdy jest dużo ruchów kadrowych. Kluczowym elementem przygotowań będzie obóz w Opalenicy, ale czasu nie mamy zbyt dużo - wyjaśnił trener.

Do ośrodka w Wielkopolsce zespół Sopica wyjedzie 30 czerwca. Zgrupowanie potrwa do 11 lipca. W tym czasie zaplanowano cztery mecze kontrolne: z czeskim Banikiem Ostrawa (2 lipca), Jagiellonią Białystok (6 lipca), Piastem Gliwice i Miedzią Legnica (oba spotkania 10 lipca).

Czterokrotni mistrzowie Polski swój pierwszy mecz w nowym sezonie ekstraklasy rozegrają 19 lipca. W 1. kolejce na własnym stadionie zmierzą się z Zagłębiem Lubin

JŻ, PAP