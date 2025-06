Wielkie wydarzenie w klubie PlusLigi! Nowy sponsor i zmiana nazwy

Grupa InPost to lider nowoczesnych usług logistycznych w Polsce. Współpraca z tą firmą ma być kolejnym krokiem w dynamicznym rozwoju chełmskiej siatkówki, która w ostatnich latach osiąga znaczące sukcesy. Drużyna w roli beniaminka PlusLigi zagra pod nazwą InPost ChKS Chełm.

– Partnerstwo z InPost to dla nas ogromny powód do dumy i jednocześnie impuls do dalszego działania. Jako InPost ChKS Chełm chcemy nie tylko walczyć o zwycięstwa na boisku, ale także inspirować mieszkańców Chełma i regionu do kibicowania oraz angażowania się w życie sportowe. Wspólnie z naszym sponsorem tytularnym zamierzamy tworzyć niezapomniane widowiska siatkarskie i budować społeczność wokół wspólnych wartości – stwierdził prezes klubu Artur Juszczak.

– Chełmska siatkówka w ostatnich latach osiąga znaczące sukcesy, do których należy zaliczyć niedawny awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ta umowa to kolejny krok w realizacji naszej strategii sponsoringowej, mającej na celu zwiększanie świadomości marki i wspieranie lokalnych społeczności. Cieszę, że będziemy wspierać drużynę, która pokazuje swoją determinację, zaangażowanie i pasję do sportu – wartości, które są głęboko zakorzenione w DNA naszej firmy. Nie możemy doczekać się nadchodzącego sezonu i wspólnych sukcesów na boisku! – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost.

– To duży krok w stronę dalszego rozwoju naszego klubu. Cieszymy się, że możemy nawiązać współpracę z tak prężną firmą, jaką bez wątpienia jest InPost. Z niecierpliwością czekamy na początek sezonu i jesteśmy przekonani, że wspólnie sprawimy fanom chełmskiej drużyny wiele radości – dodał wiceprezes spółki Dominik Małys.

Logo nowego sponsora tytularnego klubu zobaczymy nie tylko na strojach siatkarzy InPost ChKS Chełm, ale i m.in. na bandach otaczających boisko oraz innych elementach klubowej identyfikacji wizualnej.

Drużyna InPost ChKS Chełm pod wodzą trenera Krzysztofa Andrzejewskiego rozpocznie wkrótce przygotowania do gry PlusLidze. Ligowa rywalizacja rozpocznie się w połowie października. Dla zespołu z Chełma będzie to debiut w ekstraklasie siatkarzy.

Polsat Sport, siatkowkachks.pl