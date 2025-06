​Babilon MMA 53: Kołecki vs Łazarz. Karta walk

18 lipca w malowniczym Amfiteatrze w Międzyzdrojach mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów zmierzy się z Marcinem "Bane" Łazarzem - byłym mistrzem organizacji FEN i BAMMA, który dwie ostatnie walki wygrał przez nokaut. To starcie zapowiada się na jeden z największych testów w karierze MMA Kołeckiego!

Letnia gala Babilon MMA 53 to nie tylko hitowa walka wieczoru, ale także cały przemyślany fightcard ze starciami typu 50-50. Wystąpią uznani zawodnicy i lokalne talenty - do klatki wraca niedawny pretendent do mistrzowskiego pasa w wadze średniej Samuel Vogt (6-3), a ostatni test przed swoją walką o tytuł w kategorii półśredniej przejdzie mający fantastyczną passę Krystian Szczęsny (6-2).

Kibice zobaczą także ciekawy pojedynek w królewskiej kategorii - Jacek Kujtkowski (3-1) zmierzy się z Michałem Piwowarskim (5-4). Fani MMA mogą spodziewać się brutalnych nokautów, zaciętych walk i wielkich sportowych emocji - wszystko w magicznej scenerii nad pięknym Bałtykiem!

​KARTA WALK - BABILON MMA 53

​WALKI ZAWODOWE (3 x 5 min):

1️) Szymon Kołecki (12-1) vs Marcin "Bane" Łazarz (16-10) - 93 kg

2️) Krystian Szczęsny (6-2) vs Robert Maciejowski (6-7-1) - 77 kg

3️) Samuel Vogt (6-3) vs Carlos "Miyagi" Salazar (6-5) - 84 kg

4️) Jacek Kujtkowski (3-1) vs Michał Piwowarski (5-4) - 120 kg

5️) Gracjan Wyroślak (5-3) vs Konrad Furmanek (5-6) - 70 kg

6️) Jakub Syc (3-2) vs Filip Jarocki (5-6) - 66 kg

7️) Erik Rushanyan (1-0) vs Jakub Błachowicz (1-1) - 66 kg

​WALKI SEMI-PRO (3 x 3 min):

8️) Marcin Budnik vs Piotr Jaroszewski - 84 kg

9️) Paweł Kopaczka vs Szymon Pustelnik - 70 kg

10) Krystian Jakowicz vs Jakub Cichowicz - 63 kg

