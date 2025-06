Dołącz do diamentowej drużyny! Memoriał Skolimowskiej szuka wolontariuszy

W 2024 roku? Dwa rekordy świata, w tym najlepszy w historii skok o tyczce Armanda Duplantisa. I tytuł najlepszego jednodniowego mityngu lekkoatletycznego w dziejach dyscypliny według rankingu World Athletics. Oglądało go z trybun ponad 42 tysiące kibiców. To wysoko postawiona poprzeczka, jednak organizatorzy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej zapowiedzieli, że zrobią wszystko, aby jeszcze ją podnieść.

Wśród zgłoszonych do Diamentowej Ligi 2025 na Superauto.pl Stadionie Śląskim znów będą najlepsi z najlepszych: mistrzowie, rekordziści, medaliści największych imprez. Ale ich pobyt w Polsce nie jest łatwy w obsłudze. Między innymi o tym, aby był jak najbardziej komfortowy, decyduje Diamentowa Drużyna – wolontariusze, bez których nie odbyłoby się żadne duże wydarzenie na świecie.

Dlatego gospodarze Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej kolejny raz uruchamiają rekrutację do programu wolontariatu na mityngu, który tym razem zaplanowano na 16 sierpnia.

Chętni, którzy chcą z bliska zobaczyć lekkoatletyczne gwiazdy, uczestniczyć w wielkiej imprezie, przeżyć sportowe emocje i zdobyć bezcenne doświadczenie w organizacji tego typu wydarzeń, mogą już teraz wypełniać specjalny formularz aplikacyjny. Wolontariat to znakomita okazja do zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, poznania środowiska organizatorów wielkich wydarzeń czy m.in. odbycia praktyk studenckich. A już bezsprzecznie do wzbogacenia swojego CV.

KOGO SZUKAMY?

• Osób powyżej 16. roku życia.

• Osób dyspozycyjnych, gotowych do działania, chcących poszerzyć kompetencje.

• Osób zaangażowanych i odpowiedzialnych.

• Doświadczenie nie jest wymagane! Każdy znajdzie coś dla siebie.

• Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

• Pozytywne nastawienie niezbędne!

– Wasze zaangażowanie jest dla nas niezmiernie cenne, a w zamian oferujemy przeżycie wielkiej sportowej przygody i możliwość bycia tak blisko gwiazd sportu, jak nikt inny podczas Diamentowej Ligi w Polsce – zachęca Piotr Małachowski, wicemistrz olimpijski i dyrektor sportowy mityngu.

Chętnych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej memoriału: memorialkamili.pl/wolontariat. Tam znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące współpracy z wolontariuszami, a także for-mularz zgłoszeniowy.

Do zobaczenia 16 sierpnia na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Razem pobijemy kolejne rekordy!

