Filar obrony na swoim miejscu! Ważny ruch PGE Projektu Warszawa

PGE Projekt Warszawa w poprzednim sezonie wywalczył brązowy medal PlusLigi. Nic więc dziwnego, że włodarze klubu postanowili zawalczyć o przedłużenie kontraktów z najważniejszymi zawodnikami. Takim niewątpliwie jest Damian Wojtaszek. Libero zdecydował się na pozostanie w Warszawie na kolejny sezon.

Przygoda Wojtaszka z Warszawą trwa nieprzerwanie od 2017 roku. 36-latek w każdym sezonie był gwarancją wysokiego poziomu w defensywie. Błyszczał nie tylko w przyjęciu, ale przede wszystkim w obronie, popisując się niezwykle efektownymi i efektywnymi zagraniami.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót doświadczonego gracza do klubu PlusLigi

Nic więc dziwnego, że władze klubu nie wyobrażały sobie kolejnego sezonu bez filaru w grze defensywnej. Libero podpisał z PGE Projektem nową, roczną umowę.

🏛️ FILAR OBRONY NA SWOIM MIEJSCU 🏛️



Damian Wojtaszek walczy u naszego boku w kampanii 2025/2026 🥷#PlusLiga pic.twitter.com/bCTBA2taCo — PGE Projekt Warszawa (@projektwarszawa) June 17, 2025

W swojej karierze Wojtaszek występował w barwach AZS Politechniki Warszawskiej, Jastrzębskiego Węgla i Asseco Resovii Rzeszów. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, m.in. zwycięstwo w Pucharze Challenge (2024), brąz Ligi Mistrzów (2014), a także sześć medali PlusLigi. Do kolekcji brakuje mu mistrzostwa Polski, które z pewnością będzie w zasięgu stołecznej ekipy w sezonie 2025/2026.

W szatni PGE Projektu dojdzie do wielu zmian. Do tej pory z zespołem pożegnali się Andrzej Wrona i Jakub Kowalczyk. Obaj środkowi zakończyli sportową karierę. Do innych klubów odeszli też Artur Szalpuk, Tobiad Brand, Bartłomiej Bołądź, Karol Borkowski i Jędrzej Gruszczyński. Zmiana nastąpi także na stanowisku trenera, bo klub rozwiązał umowę z dotychczasowym szkoleniowcem Piotrem Grabanem. Swoje umowy przedłużyli z kolei Jurij Semeniuk i Jan Firlej.