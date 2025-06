Pod koniec kwietnia dotychczasowy klub Krychowiaka Anorthosis poinformował, że nowym trenerem drużyny oraz dyrektorem sportowym zostanie Apostolos Makridis. Cypryjczyk nie widzi jednak doświadczonego polskiego pomocnika w swoim składzie.

ZOBACZ TAKŻE: Grzegorz Lato wypalił wprost! "Lewandowski powinien przeprosić Probierza za szantaż”

Nic więc dziwnego, że to stworzyło falę spekulacji w mediach. We wtorkowym wydaniu katowickiego "Sportu" możemy przeczytać, że Grzegorz Krychowiak może trafić do Wieczystej Kraków. Nic dziwnego, że prężnie rozwijający się klub z Krakowa zbroi się przed pierwszym w historii sezonem na zapleczu ekstraklasy.

W ekipie znad Wisły gra już wielu ciekawych piłkarzy, z którymi Krychowiak dzielił reprezentacyjną szatnię. Kapitanem klubu jest Michał Pazdan, natomiast w środku pola na 100-krotnego reprezentanta Polski czeka Jacek Góralski. W Wieczystej znajduje się również kilku znanych z ekstraklasy piłkarzy - Joan Roman, Rafa Lopes, Lisandro Semedo czy Michał Trąbka.

Klub Wojciecha Kwietnia ogłosił już dwa transfery. Ściągnięty z Puszczy Niepołomice został Dawid Szymonowicz, z kolei z Atromitosu trafił były piłkarz Wisły Kraków i Legii Warszawa Carlitos.

Krychowiak wyjechał z Polski w wieku 17 lat. Wówczas przeniósł się z młodzieżowej drużyny Arki Gdynia do juniorów francuskiego Girondins Bordeaux za 270 tys. euro.

Później reprezentował barwy Stade Reims, Nantes, Sevilli, Paris Saint-Germain, West Bromwich Albion, Lokomotiwu Moskwa, Krasnodaru, AEK Ateny, Al-Shabab i Abhy.

Warto dodać, że jeszcze na początku maja Krychowiak wyjawił, że nie czuje potrzeby powrotu do Polski.

- Nie mam nic do ugrania w polskiej lidze. Jeżeli bym przyszedł do Ekstraklasy, to z czystej przyjemności gry w piłkę i z ambicji. Zobaczymy, jak to się potoczy - mówił wówczas Interii.