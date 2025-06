Kamil Łączyński ogłoszony w nowym klubie

Łączyński rozegrał w ekstraklasie 511 meczów, najwięcej w Anwilu, w którym występował w latach 2015-2019 oraz od 2021 roku. Z klubem z Włocławka sięgnął po dwa mistrzostwa Polski (2018 i 2019), triumfował ponadto w Pucharze Europy FIBA (2023).

W tym sezonie Anwil uplasował się na czwartej pozycji, jednak nowy nabytek Arki odniósł kontuzję i nie wystąpił w decydujących spotkaniach play off. W obecnych rozgrywkach zdobywał przeciętnie 7,7 punktu oraz miał 6,1 asysty na mecz. W tej drugiej statystyce zajął piątą lokatę, ale był najlepszym podającym wśród polskich koszykarzy.

W ekstraklasie reprezentował także barwy Polonii Warszawa, AZS Koszalin, Rosy Radom, Polfarmeksu Kutno, Śląska Wrocław i Startu Lublin. Grał również w reprezentacji Polski.

Popularny „Łączka” nie ukrywa, że do przejścia do Arki przekonała go wizja klubu.

„Rozmawiałem z trenerem Cesnauskisem i prezesem Wołoszynem, z którym znam się bardzo dobrze z czasów wspólnej gry. Zachęcili mnie swoimi pomysłami, w jaki sposób drużyna może wykorzystać mnie i moje umiejętności. Błyskawicznie doszliśmy do porozumienia. Zawsze najwięcej oczekuję od samego siebie. Mam nadzieję, że nadchodzący sezon będzie owocny - nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla gdyńskiej koszykówki” – powiedział na oficjalnej stronie gdyńskiego zespołu Łączyński.

🥇 Dwukrotny mistrz Polski

🏆 Zdobywca Superpucharu Polski i FIBA Europe Cup

🥉 Brązowy medalista mistrzostw Polski

🔝 MVP Finałów @PLKpl 2018



🫡 Od teraz „Marszałek” Kamil Łączyński w AMW Arce! 🟡🔵 #AnwilFamily – będziemy o niego dbali!



fot. Andrzej Romański #plkpl pic.twitter.com/5SDNbehZFZ — AMW Arka Gdynia (@ArkaGdyniaKosz) June 17, 2025

Bardzo zadowolony z pozyskania tego zawodnika jest nowy trener Arki, który na początku czerwca podpisał roczny kontrakt.

„Kamil na pewno da nam mądrość na rozegraniu i charakter na boisku. Bardzo chciałem mieć takiego koszykarza, który wie jak grać ważne mecze pod presją. A jego rola w drużynie jest bardzo prosta: generał!” - stwierdził Mantas Cesnauskis.

CM, PAP