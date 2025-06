Kolejny Polak w UFC? Jego wpis mówi wszystko

Od dłuższego czasu pojawiały się informacje, że młodszy z braci Oleksiejczuk wystąpi w DWCS, czyli w oficjalnym eliminatorze do UFC. Teraz Cezary poinformował w swoich mediach społecznościowych, że czeka go walka o dostanie się do największej organizacji MMA na świecie.

- Podpisuję kontrakt DWCS i już 2 września w Las Vegas zawalczę o kontrakt z UFC. Obecnie jesteśmy na sesji zdjęciowej w Vegas do walki. Kilka dni na miejscu i czas ruszać dalej, bo jest kawał roboty do zrobienia - napisał 25-latek na swoim Instagramie.

Na portalu statystycznym "Tapology" pojawiło się nawet nazwisko rywala. Polak ma się zmierzyć z Theo Haigiem (6-0, 6 SUB). Nie jest to jednak oficjalna informacja. Wiadomo natomiast, że nasz reprezentant wystąpi w dywizji średniej.

Oleksiejczuk był w przeszłości mistrzem Fight Exclusive Night w kategorii półśredniej. Ostatnią walkę stoczył w bałkańskiej organizacji FNC, gdzie pokonał przez nokaut w 1. rundzie Toma Breese'a.

W UFC jest już starszy z braci Michał, który według doniesień 16 sierpnia ma wystąpić na UFC 319. Rywalem Polaka będzie doświadczony Gerald Meerschaert. "Husarz" informował ostatnio w swoich mediach społecznościowych, że wyrusza do Brazylii, do klubu Fighting Nerds, gdzie razem z Czarkiem przygotowywał się do poprzedniej swojej walki. Możliwe więc, że i młodszy z braci właśnie tam pojedzie trenować.