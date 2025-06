Kosmiczny powrót na Euro! Od 5:1 do 5:5 w 11 minut

Dla Niemców i Anglików był to drugi mecz na Euro U-19. "Lwy Albionu" zremisowali w pierwszym meczu z Norwegią 2:2. Nasi zachodni sąsiedzi ulegli zaś Holandii 0:3. Wtorkowe spotkanie było zatem niezwykle istotne dla jednych i drugich.

ZOBACZ TAKŻE: Trzecia porażka Polaków na Euro U-21. Pięć bramek w meczu z Francją

Niemcy zaczęli świetnie, po 7 minutach wyszli na prowadzenie. Pół godziny meczu minęło i było już 2:0, ale Anglicy złapali kontakt. Przed przerwą padły jeszcze dwie bramki, obie dla Niemców, którzy po zmianie stron szybko podwyższyli i zapewne już myślami byli przy następnym spotkaniu.

W 52. minucie nasi zachodni sąsiedzi prowadzili 5:1. Wtedy to wiatr w żagle złapali Anglicy. W ciągu 11 minut strzelili 4 gole i doprowadzili do remisu. Ten utrzymał się do końca spotkania. Co ciekawe na listę strzelców wpisało się w tym meczu aż dziewięciu zawodników. Obie drużyny mają szanse na awans z grupy B.

Niemcy - Anglia 5:5 (4:1)

Bramki: Darvich 7, El Mala 31, 48, Moerstedt 42, Wurm 44 - King 35, Wheatley 52, Russel-Denny 55, Abbott 61, Derry 63

IM, Polsat Sport