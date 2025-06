Koszmar! Ferrari zdyskwalifikowane z 24h Le Mans

Jak się okazuje, zespół złamał regulamin techniczny. Naruszenie wyszło na jaw w trakcie kontroli po zakończeniu wyścigu. Problemem okazało się tylne skrzydło, które nie spełniało wymogów do tyczących ugięcia. Zgodnie z regulaminem długość ugięcia mogło wynosić maksymalnie 15 milimetrów. W Ferrari nr 50 były to aż 52 mm. Ponadto w umocowaniu skrzydła zabrakło czterech śrubek. To najprawdopodobniej wpłynęło na większe ugięcie elementu pojazdu.

W ten sposób samochód mógł potencjalnie zyskać przewagę nad innymi. Decyzja sędziów była jednoznaczna - dyskwalifikacja. Przypomnijmy, że autem Ferrari z numerem 50 jechali Antonio Fuoco, Miguel Molina i Nicklas Nielsen. Ta kara oznacza, że ich sytuacja w walce o mistrzostwo świata WEC znacząco się skomplikowała. Niewykluczone, że AF Corse odwoła się od decyzji.

Warto dodać, że niewiele zabrakło i trzy samochody Ferrari stanęłyby na podium 24h Le Mans. Ostatecznie zwyciężyła załoga nr 83. Za sterami żółtego bolidu siedzieli Kubica, Philip Hanson i Yifei Ye. Plany włoskiego zespołu o zdominowaniu podium popsuła ekipa Porsche Penske Motorsport w składzie Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campbell, która dojechała na drugiej lokacie. Podium uzupełniło Ferrari AF Corse z numerem 51 (Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, James Calado).

Zwycięstwo Kubicy w 24h Le Mans to zdecydowanie jedno z największych osiągnięć w jego karierze. Dodajmy, że to nie jedyny "polski" sukces wywalczony w miniony weekend na torze we Francji. W kategorii LMP2 triumfował zespół Inter Europol Competition. Jednym z kierowców ekipy z siedzibą w Małopolu na Mazowszu jest Jakub Śmiechowski.

mtu, Polsat Sport