Legia Warszawa poznała rywala w eliminacjach Ligi Europy

Po udanym sezonie w Lidze Konferencji UEFA ekipa ze stolicy liczy na kolejne sukcesy. Tym razem, jako zdobywca Pucharu Polski, stanie do walki o prawo gry w Lidze Europy, czyli drugich pod względem prestiżu europejskich rozgrywek. W pierwszej rundzie LE "Wojskowi" zmierzą się z kazachskim FC Aktobe.

Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie 10 lipca na stadionie przy Łazienkowskiej, natomiast rewanż zaplanowano na 17 lipca na terenie rywala.

W przypadku porażki Legii w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy, spadnie ona do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Z kolei niepowodzenie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy spowoduje, że podopiecznym Edwarda Iordanescu pozostanie walka w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Porażka w trzeciej rundzie eliminacji LE poskutkuje spadkiem do czwartej LK, a niepowodzenie w ostatniej, czwartej rundzie eliminacji LE będzie oznaczać automatyczny awans do fazy ligowej LK.

FC Aktobe to zeszłoroczny triumfator Pucharu Kazachstanu, a obecnie trzecia siła kazachskiej Premier Ligi. W trwającym sezonie 2025 (system wiosna-jesień), po 13 rozegranych kolejkach, mają na koncie 26 punktów i tracą jedynie cztery "oczka" do liderującej FC Astany. Klub z Aktobe doskonale pamięta starcia z Legią - oba zespoły spotkały się już w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy w sezonie 2014/15. Wówczas górą byli warszawianie, którzy wygrali dwumecz 3:0 (1:0, 2:0).

W środę, w kolejnym losowaniu pucharowym, przeciwników poznają pozostały trzy polskie ekipy - Lech Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.

ŁO, Polsat Sport