Po udanym sezonie w Lidze Konferencji Legia Warszawa liczy na kolejne sukcesy. Tym razem, jako zdobywca Pucharu Polski, stanie do walki o prawo gry w Lidze Europy, czyli drugich pod względem prestiżu rozgrywek.

Stołeczny klub będzie rozstawiony w losowaniu, co oznacza, że trafi na teoretycznie słabszego rywala. Do grona tych potencjalnych zaliczają się AEK Larnaka (Cypr), Paksi FC (Węgry), Lewski Sofia (Bułgaria), FK Aktobe (Kazachstan).

Mecze pierwszej rundy eliminacji odbędą się 10 i 17 lipca.

Wtorkowe losowanie da również odpowiedź na pytanie, kto może być przeciwnikiem Legii w drugiej rundzie eliminacji. Do grona kandydatów zaliczają się Besiktas Stambuł (Turcja), FC Utrecht (Holandia), Banik Ostrawa (Czechy), Hibernian FC (Szkocja) lub jeden ze zwycięzców dwumeczów pierwszej rundy z udziałem CFR Cluj (Rumunia), Hapoelu Beer Szewa (Izrael), NK Celje (Słowenia) lub Spartaka Trnawa (Słowacja).

W przypadku porażki Legii w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy, spadnie ona do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Z kolei niepowodzenie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy spowoduje, że podopiecznym Edwarda Iordanescu pozostanie walka w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Porażka w trzeciej rundzie eliminacji LE poskutkuje spadkiem do czwartej LK, a niepowodzenie w ostatniej, czwartej rundzie eliminacji LE będzie oznaczać automatyczny awans do fazy ligowej LK.

Jedynie pokonanie czterech rywali w eliminacjach pozwoli Legii zagrać w fazie grupowej Ligi Europy.

Liga Europy: Losowanie par pierwszej rundy eliminacji. Kiedy? O której godzinie?

Losowanie pierwszej rundy eliminacji LE odbędzie się we wtorek 17 czerwca w siedzibie UEFA w Nyonie. Początek o godzinie 15.

CM, Polsat Sport