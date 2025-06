"Biało-Czerwoni" trafili do grupy A ze Słowenią, Norwegią i Urugwajem. Prezes ZPRP Sławomir Szmal przed rozpoczęciem turnieju przyznał, że teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie jest Urugwaj.

- Ze Słoweńcami wygraliśmy w mistrzostwach Europy. Norwegia jest faworytem grupy. W towarzyskich spotkaniach z tym rywalem raz wygraliśmy, raz doznaliśmy porażki. Będzie więc ciekawie. Ważne jest, by skupić się na każdym meczu. Musimy z grupy zabrać ze sobą punkty, ale nie chcę tworzyć nadmiernej presji. To rola trenera, by pilnował emocji - powiedział.

Po pierwszej fazie grupowej zostanie rozegrana druga, a potem ćwierćfinały. 25. mistrzostwa z udziałem 32 drużyn rozpoczną się 18 czerwca i będą trwały do 29 czerwca.

W pierwszej fazie Polacy zagrają w Płocku, a potem – niezależnie od wyników – przeniosą się do Sosnowca. Mecze o medale odbędą się w Arenie Katowice, oddanej niedawno do użytku. Współgospodarzem zawodów są także Kielce.

Podczas ostatnich Mistrzostw Świata do 21 lat Polacy zajęli 17. miejsce. Był to pierwszy występ polskiej drużyny w tej imprezie po 20-letniej przerwie.

Transmisja TV i stream online meczu Polska U-21 - Urugwaj U-21 w środę 18 czerwca w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godz. 18:30.

MS, Polsat Sport