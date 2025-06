Zmagania o tytuł najlepszej młodzieżowej drużyny świata rozpoczną się 18 czerwca i potrwają do 29 czerwca. Mecze zostaną rozegrane w czterech miastach: Płocku, Katowicach, Sosnowcu i Kielcach. Reprezentacja Polski U-21 swoje mecze grupowe rozegra w ORLEN Arenie w Płocku.

Rywalami zespołu prowadzonego przez Bartosza Jureckiego w grupie A będą Norwegia, Słowenia oraz Urugwaj. Biało-Czerwoni rozpoczną turniej od starcia z Urugwajczykami (18 czerwca, godz. 18:30), następnie zmierzą się ze Słowenią (20 czerwca, godz. 18:30), a fazę grupową zakończą spotkaniem z Norwegią (21 czerwca, godz. 18:30).

Rozgrywki młodzieżowego mundialu to szansa na zaprezentowanie największych wschodzących gwiazd światowej piłki ręcznej. Polscy kibice liczą, że kadra U-21, z Patrykiem Wasiakiem i Jakubem Sladkowskim w składzie, pokaże się z jak najlepszej strony i powalczy o czołowe lokaty.

Wszystkie mecze polskiej reprezentacji będą transmitowane na żywo w Polsacie Sport. Kanały sportowe Polsatu pokażą również inne wybrane spotkania fazy grupowej oraz najważniejsze mecze fazy pucharowej, w tym półfinały i finał rozgrywany w Katowicach. Pozostałe starcia będzie można obejrzeć na naszym oficjalnym kanale Youtube.

Plan transmisji meczów fazy grupowej MŚ U-21 w piłce ręcznej mężczyzn:

18 czerwca:

11:45 - Austria - Argentyna (transmisja na naszym kanale Youtube).

11:45 - Portugalia - Algieria (transmisja na naszym kanale Youtube).

11:45 - Islandia - Rumunia (transmisja na naszym kanale Youtube).

11:45 - Hiszpania - Bahrajn (transmisja na naszym kanale Youtube).

14:00 - Węgry - Brazylia (transmisja od 13:50 w Polsacie Sport Fight oraz online: na Polsatsport.pl, Polsat Box Go i na naszym kanale Youtube).

14:00 - Chorwacja - Kanada (transmisja na naszym kanale Youtube).

14:00 - Macedonia Północna - Wyspy Owcze (transmisja na naszym kanale Youtube).

14:00 - Egipt - Arabia Saudyjska (transmisja na naszym kanale Youtube).

16:15 - Norwegia - Słowenia (transmisja od 16:05 w Polsacie Sport Fight oraz online: na Polsatsport.pl, Polsat Box Go i na naszym kanale Youtube).

16:15 - Szwecja - Korea Południowa (transmisja na naszym kanale Youtube).

16:15 - Dania - Maroko (transmisja na naszym kanale Youtube).

18:30 - Polska - Urugwaj (transmisja od 18:20 w Polsacie Sport 1 oraz online: na Polsatsport.pl, Polsat Box Go i na naszym kanale Youtube).

18:30 - Japonia - USA (transmisja na naszym kanale Youtube).

18:30 - Francja - Meksyk (transmisja na naszym kanale Youtube).

18:45 - Tunezja - Szwajcaria (transmisja na naszym kanale Youtube).

21:00 - Niemcy - Serbia (transmisja od 20:50 w Polsacie Sport 3 oraz online: na Polsatsport.pl, Polsat Box Go i na naszym kanale Youtube).

ŁO, Polsat Sport