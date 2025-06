Remis Borussii Dortmund w Klubowych Mistrzostwach Świata

Bliżej wygranej była jednak drużyna z Rio de Janeiro, ale dobry mecz tego dnia rozgrywał szwajcarski bramkarz Gregor Kobel. Po drugiej stronie boiska 44-letni Fabio pozostawał praktycznie bezrobotny.

Kolejnymi rywalami BVB i Fluminense będą Mamelodi Sundowns z RPA oraz Ulsan HD z Korei Południowej.

Od początku turnieju zespoły występująca na co dzień pod egidą UEFA przynajmniej remisują z rywalami z innych stref. Z europejskich klubów porażkę poniosło dotychczas jedynie Atletico Madryt (0:4), ale jego rywalem był triumfator Ligi Mistrzów na Starym Kontynencie - Paris Saint-Germain.

Klubowe MŚ w tym formacie odbywają się po raz pierwszy. Na 12 stadionach w 11 amerykańskich miastach zagrają 32 zespoły podzielone na osiem grup po cztery.

Faza grupowa potrwa do 26 czerwca. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu będą rywalizować systemem pucharowym. Finał odbędzie się 13 lipca w New Jersey.

