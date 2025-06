Śląsk Wrocław ma nowego trenera

Nieoficjalne informacje, że Ainars Bagatskis zostanie trenerem Śląska, pojawiły się już kilkanaście dni temu. We wtorek władze wrocławskiego klubu w końcu oficjalnie przedstawiły Łotysza jako szkoleniowca 18-krotnego mistrza Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Znowu mamy remis w finale OBL. Nerwowa końcówka w Warszawie

Kibice koszykówki w Polsce mogą pamiętać Bagatskisa z gry w Bobrach Bytom a także Hoop Pekaes Pruszków. Po zakończeniu kariery zawodniczej Łotysz jako trener pracował m.in. w Żalgirisie Kowno, Maccabi Tel Awiw, czy Brose Bamberg. Prowadził także reprezentację Łotwy a od 2019 roku jest selekcjonerem Ukrainy.

„Tylko razem jesteśmy silni, tylko razem możemy zrobić coś wielkiego, tylko razem możemy wygrywać. Do zobaczenia. Hej Śląsk!” – zwrócił się do kibiców w powitalnym filmiku w mediach społecznościowych wrocławskiego klubu Łotysz.

To pierwsza z zapowiadanych letnich zmian we Wrocławiu. Po tym, jak wrocławianie nie zakwalifikowali się do play off, w klubie spodziewane jest małe trzęsienie ziemi, które może dotknąć też drużyny Śląska.

PAP