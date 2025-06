Szyk, elegancja i ponad 300 lat tradycji. Royal Ascot 2025 w Polsacie Sport!

Warto bowiem wiedzieć, że Royal Ascot to w Anglii coś więcej niż tylko rywalizacja sportowa. To również niezwykle ważne wydarzenie towarzyskie, na którym pośród 250-300 tysięcy kibiców (tylu widzów przewidziano na tegoroczne zmagania) można dostrzec nie tylko zwykłych obywateli, ale i arystokrację oraz gwiazdy kina (tor został nawet wykorzystany w jednym z filmów o agencie Jamesie Bondzie), telewizji, muzyki i sportu. Wielkimi fanami wyścigów konnych w Ascot są między innymi znany producent telewizyjny Simon Cowell (bezlitosny juror z wielu programów typu talent show) i czterokrotny złoty medalista olimpijski w lekkiej atletyce Mo Farah, a w ubiegłym roku na trybunach pojawił się również sir Alex Ferguson, były trener Manchesteru United, który sam jest już od wielu lat właścicielem koni wyścigowych.



Pięciodniowe zmagania na torze w hrabstwie ceremonialnym Berkshire to także istna rewia mody, z której zdjęcia trafiają później na czołówki największych światowych magazynów. Aby móc pokazać się na trybunie honorowej, mężczyźni muszą być ubrani w jasne fraki i cylindry, zaś kobiety powinny mieć zasłonięte ramiona i talie, a spódnice i sukienki muszą sięgać przynajmniej do kolan. Nieodłącznym atrybutem dam powinny być także kapelusze. To właśnie z nich w dużej mierze słynie – pod kątem modowym – Royal Ascot. W czwartki, podczas tak zwanego Ladies' Day, organizowany jest nawet konkurs na najpiękniejsze nakrycie głowy. O tym, jak sztywne normy co do strojów panują podczas tego pięciodniowego święta wyścigów konnych świadczy zaś fakt, że kiedy trzy lata temu – w związku z falą upałów w Wielkiej Brytanii – organizatorzy zdecydowali się nieco poluzować te zasady i zezwolili mężczyznom na zdjęcie krawatów podczas piątkowych zmagań, informacja ta trafiła niemal do wszystkich gazet i portali internetowych. Była to bowiem pierwsza taka sytuacja od początku XIX wieku, kiedy to sformalizowano zasady dotyczące ubioru.



Bogatą tradycję mają również serwowane dania i napoje. Podobnie jak podczas tenisowego Wimbledonu tu również jednym z przysmaków są truskawki z bitą śmietaną, ale Royal Ascot to przede wszystkim szparagi i... homary, których w ciągu pięciu dni podaje się nawet 15 tysięcy sztuk. Głównym napojem jest zaś koktajl na bazie rozcieńczonego lemoniadą Pimmsa, podawany z dodatkiem wielu owoców.



Jeżeli chodzi o czysto sportową rywalizację, to w tym roku podczas Royal Ascot czeka nas łącznie 35 wyścigów (po 7 każdego dnia), z czego aż 8 Grupy 1, a pula nagród, podobnie jak w ubiegłym roku, ma przekroczyć 10 milionów funtów! Sercem tygodnia jest rozgrywany w czwartek The Gold Cup, jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów długodystansowych na świecie, będący wyzwaniem dla wytrzymałości, taktyki i siły. Nic więc dziwnego, że na starcie zobaczymy najlepsze brytyjskie (i wiele topowych zagranicznych) konie, a wśród faworytów poszczególnych gonitw znajdą się między innymi: wyhodowany w Australii czteroletni ogier Storm Boy, którego ojcem jest słynny Justify (zdobywca Potrójnej Korony w 2018 roku), irlandzki Rosallion (murowany faworyt do wygrania Queen Anne Stakes), My Cloud, który przystępuje do Royal Ascot z serią trzech wygranych wyścigów, czy Anmaat, typowany do zwycięstwa w Prince of Wales's Stakes.



Program Royal Ascot 2025



Wtorek (17 czerwca):



15.30: Queen Anne Stakes

16.05: Coventry Stakes

16.40: King’s Stand Stakes

17.20: St James’s Palace Stakes

18.00: Ascot Stakes

18.35: Wolferton Stakes

19.10: Copper Horse Stakes



Środa (18 czerwca):



15.30: Queen Mary Stakes

16:05: Queen's Vase

16.40: The Duke of Cambridge Stakes

17.20: Prince of Wales’s Stakes

18.00: Royal Hunt Cup

18.35: The Kensington Palace Stakes

19.10: The Windsor Castle Stakes



Czwartek (19 czerwca) - The Ladies' Day:



15.30: Norfolk Stakes

16.05: The King George V Stakes

16.45: Ribblesdale Stakes

17.20: The Gold Cup

18.00: Britannia Stakes

18.35: Hampton Court Stakes

19.10: The Buckingham Palace Stakes



Piątek (20 czerwca):



15.30: Albany Stakes

16.05: Commonwealth Cup

16.40: Duke of Edinburgh Stakes

17.20: Coronation Stakes

18.00: Sandringham Stakes

18.35: King Edward VII Stakes

19.10: The Palace of Holyroodhouse Stakes



Sobota (21 czerwca):



15.30: Chesham Stakes

16.05: Hardwicke Stakes

16.40: Queen Elizabeth II Jubilee Stakes

17.20: Jersey Stakes

18.00: Wokingham Stakes

18.35: Golden Gates Stakes

19.10: Queen Alexandra Stakes



Transmisje ze wszystkich pięciu dni Royal Ascot będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu. Wtorkowe zmagania pokażemy już od 14.30 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Fight, Polsacie Sport Premium 5 i online w Polsat Box Go.