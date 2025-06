W końcu! Matuesz Rębecki wróci do oktagonu UFC. Znamy rywala

Po wielu miesiącach oczekiwania Mateusz Rębecki (20-2, 9 KO, 7 SUB) w końcu poznał rywala i termin kolejnej walki. Zawodnik kategorii lekkiej wróci do oktagonu UFC w sierpniu, a jego rywalem będzie Chris Duncan (13-2, 7 KO, 3 SUB).