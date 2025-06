W Polsce ruszają mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn do lat 21

Mecze Polaków będą transmitowane w Polsacie Sport 1 lub Polsacie Sport 2. Te kanały oraz Polsat Sport 3 pokażą także najciekawsze starcia innych reprezentacji. Turniej śledzić można również w streamingu Polsat Box Go, a wszystkie mecze dostępne będą na Polsatsport.pl i kanale Polsatu Sport w serwisie YouTube. Turniej skomentują Tomasz Włodarczyk, Szymon Rojek, Adam Romański, Paweł Ślęzak i Krystian Natoński z Polsatu Sport oraz współpracujący ze sportową redakcją Polsatu eksperci, Iwona Niedźwiedź, Artur Siódmiak, Grzegorz Tkaczyk, Tomasz Rosiński, Michał Świrkula.

12 turniejowych dni, 32 drużyny, 116 meczów

25. Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn do lat 21 rozgrywane są w formule fazy wstępnej oraz fazy głównej. W pierwszej z nich udział bierze osiem grup liczących po cztery zespoły. Do rundy głównej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Pozostałe ekipy czeka walka o Puchar Prezydenta IHF, czyli miejsca 17-32. Reprezentacje, które wywalczą awans do rundy głównej, stworzą kolejne cztery grupy liczące po cztery zespoły (z zachowaniem punktów zdobytych przeciwko drużynom, które także osiągnęły awans). Ponownie dwie najlepsze reprezentacje awansują do ćwierćfinałów, a kolejne powalczą o miejsca 9-16.

Mecze Reprezentacji Polski w kanałach Polsat Sport

Reprezentacja Polski zagra w Grupie A kolejno z Urugwajem (18.06, godz. 18:20 Polsat Sport 1), Słowenią (20.06, godz. 18:20 Polsat Sport 2) oraz Norwegią (21.06, godz. 18:20 Polsat Sport 1). Te spotkania będą rozgrywane w Płocku. W kolejnej fazie turnieju Grupa A połączy się z Grupą B. Starcia rundy finałowej zostaną rozegrane w Sosnowcu, a mecze o medale w Katowicach. Norwegowie to ósma drużyna ubiegłorocznych młodzieżowych mistrzostw Starego Kontynentu. Biało-Czerwoni zajęli w tamtym turnieju czternaste miejsce, a Słoweńcy uplasowali się tuż za Polakami. Ostatni z grupowych rywali Biało-Czerwonych czyli Urugwajczycy, to brązowi medaliści Mistrzostw Ameryki Południowej i Centralnej 2024. Dla Reprezentacji Polski tegoroczne młodzieżowe mistrzostwa świata to dwunasty tego typu turniej i jednocześnie pierwszy organizowany w naszym kraju. Najlepszy dotychczasowy wynik Biało-Czerwonych na młodzieżowym mundialu to 4. miejsce zdobyte w 1997 roku w Turcji. Wówczas z Orzełkiem na piersiach grali m.in. Sławomir Szmal, Mariusz Jurasik, Rafał Kuptel, Marcin Lijewski czy Damian Wleklak. To pokolenie wybitnych polskich szczypiornistów, do którego należy też obecny trener polskich młodzieżowców – Bartosz Jurecki.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

Informacja prasowa