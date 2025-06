As Barcelony ma nową partnerkę? Jest od niego starsza o 12 lat

Sprawa wyszła na jaw za sprawą "śledztwa" Internautów, którzy wymieniali się na platformie X komentarzami na temat "podejrzanej" zbieżności miejsc, z których zdjęcia publikowali na swoich kontach Yamal i Vazquez (wnętrze prywatnego samolotu, identycznie wyglądający taras w luksusowym hotelu itp.).

Temat podchwyciły hiszpańskie tabloidy, które podały, że para spędziła wspólne wakacje na włoskiej wyspie Pantelleria, leżącej na południowy zachód od Sycylii. Najwięcej komentarzy wywoływała różnica wieku między piłkarzem a influencerką. Przypominano, że Yamal jest jeszcze niepełnoletni (zawodnik "Dumy Katalonii" skończy 18 lat dopiero 13 lipca 2025), zaś Vazquez jest już 30-latką.

Sam Lamine Yamal postanowił jednak uciąć spekulacje i za pośrednictwem influencera Javiego Hoyosa przekazał, że as "Dumy Katalonii" i blogerka fitness poznali się zupełnie przypadkowo dopiero na wakacjach i nie łączy ich nic poza przyjaźnią.

Co ciekawe, plotek o romansie nie zdementowała dotychczas sama Fati Vazquez, która zamieściła na Instagramie krótki komentarz, mówiący, że to, co ludzie o niej piszą, świadczy o nich, a nie o niej.