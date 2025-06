Decyzja zapadła! Polski klub siatkarski zadebiutuje w europejskich pucharach

Norwid Częstochowa będzie jedynym polskim klubem, który w sezonie 2025/2026 zagra w CEV Challenge Cup. To będzie debiut tej drużyny w europejskich rozgrywkach. Będzie to też powrót po ponad dekadzie europejskich zmagań siatkarskich do Częstochowy.





– Otrzymanie zaproszenia do udziału w Pucharze Challenge to nie tylko nagroda za ciężką pracę w ostatnich sezonach, ale przede wszystkim dowód, że Norwid zaczyna liczy się nie tylko w PlusLidze, ale i w europejskiej siatkówce. Jesteśmy gotowi na to wyzwanie – zarówno sportowo, jak i organizacyjnie – powiedział dyrektor klubu Łukasz Żygadło.

Przypomnijmy, że drużyna AZS Częstochowa wygrała Puchar Challenge 2012, a w dwóch ostatnich sezonach po to trofeum sięgały kolejne kluby z Polski - Projekt Warszawa (2024) oraz Bogdanka LUK Lublin (2025). Czy na tej liście znajdzie się również Norwid?

– Challenge Cup to dla nas okazja, by zdobyć bezcenne doświadczenie i zmierzyć się z zespołami reprezentującymi inne siatkarskie szkoły. Chcemy godnie reprezentować Polskę i Częstochowę, a przy tym dostarczyć naszym kibicom wiele sportowych emocji – dodał Żygadło.

Kto będzie rywalem siatkarzy Norwida? Losowanie par pierwszej rundy zostanie zorganizowane 15 lipca w siedzibie Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) w Luksemburgu.

