Deklasacja w finale OBL! PGE Start już tylko o krok od mistrzostwa

Tak jak się można było spodziewać - początek spotkania był bardzo wyrównany. Dopiero po późniejszej akcji Kamerona McGusty’ego goście uciekali na cztery punkty. Następnie trójkami odpowiadali jednak Tevin Brown oraz Ousmane Drame, co zmieniało sytuację. Świetnie radził sobie także Tyran De Lattibeaudiere. Po jego kolejnym rzucie po 10 minutach było 20:19. W drugiej kwarcie gospodarze potrafili odskakiwać na pięć punktów chociażby po akcji Courtneya Rameya. Później było jeszcze lepiej - nawet dziewięć punktów różnicy - po kontrze wykończonej przez Drame. Teraz ekipie z Warszawy bardzo ciężko przychodziło odrabianie strat. PGE Start z kolei grał coraz szybciej, a po kolejnym zagraniu Drame prowadził 14 punktami! Lepsza gra Andrzeja Pluty i Aleksy Radanova pozwoliła jeszcze wrócić do gry. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 52:44.

Trzecią kwartę zespół trenera Wojciecha Kamińskiego rozpoczął od rewelacyjnej serii 12:0! Po wsadzie Tyrana De Lattibeaudiere’a różnica wzrosła więc aż do 20 punktów. Aleksa Radanov i EJ Onu jeszcze nawiązywali rywalizację, ale tylko na chwilę. Świetnie prezentował się Courtney Ramey, a swoje dołożył też Filip Put. Po 30 minutach było 78:57. W kolejnej części spotkania drużyna trenera Heiko Rannuli nie była w stanie efektywnie odrabiać strat. Nawet gdy po trójce Michała Kolendy zbliżała się na 15 punktów, to błyskawicznie reagowali De Lattibeaudiere oraz Put. Po trójce Tevina Browna różnica znowu wzrosła do 21 punktów. Do końca lublinianie kontrolowali już wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie PGE Start zwyciężył 97:82 i prowadzi w serii 3-2.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Tyran De Lattibeaudiere z 25 punktami, 5 zbiórkami i 3 asystami. W ekipie gości wyróżniał się Andrzej Pluta - zdobył 20 punktów i 4 asysty.

Piąty mecz finałowy: PGE Start Lublin - Legia Warszawa 97:82 (20:19, 32:25, 26:13, 19:25).

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw): 3-2 dla Startu. Szóste spotkanie rozegrane zostanie w piątek w Warszawie.

Punkty:

PGE Start Lublin: Tyran De Lattibeaudiere 25, Courtney Ramey 18, Ousmane Drame 17, Tevin Brown 15, Cj Williams 7, Filip Put 6, Michał Krasuski 5, Emmanuel Lecomte 4, Bartłomiej Pelczar 0, Roman Szymański 0, Michał Turewicz 0, Wiktor Kępka 0.

Legia Warszawa: Andrzej Pluta 20, Kameron McGusty 17, Aleksa Radanov 11, Michał Kolenda 9, Mate Vucic 7, Maksymilian Wilczek 7, Dominik Grudziński 5, E.j. Onu 4, Ojars Silins 2.

plk.pl