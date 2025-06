Trwa zacięta walka o mistrzostwo Polski. Po czterech starciach stan rywalizacji do czterech zwycięstw to 2:2. To oznacza, że czekają nas jeszcze co najmniej dwa mecze. W środę zmagania powrócą do Lublina, czyli tam, gdzie się rozpoczęły. W pierwszym starciu Start pokonał Legię, zaś w drugim górą była ekipa ze stolicy.

Kolejne dwa mecze rozegrano w Warszawie. Najpierw wygrała Legia, a później Start. Tym samym po czterech meczach mamy remis 2:2. Środowa potyczka będzie kluczowa. Jej zwycięzca zagra w piątek o mistrzostwo Polski.

Atut własnej hali ponownie będzie po stronie lublinian. Przypomnijmy, że drużyna z Lubelszczyzny w swojej historii ani razu jeszcze nie sięgnęła po krajowy czempionat. Najbliżej była w 2020 roku, kiedy to zajęła drugie miejsce. Natomiast Legia ma na swoim koncie siedem tytułów, lecz po ostatni sięgnęła w... 1969 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Start Lublin - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 20:30.

mtu, Polsat Sport