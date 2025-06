Jest decyzja Projektu! Czołowy siatkarz jednak zostanie w klubie

Kevin Tillie (rocznik 1990) to doświadczony francuski przyjmujący, dwukrotny mistrz olimpijski (Tokio 2020, Paryż 2024). Siatkarską karierę zaczął w ojczystym kraju, ale jeszcze jako nastolatek przeniósł się za Ocean. W Stanach Zjednoczonych grał w University of California. W 2013 roku przeszedł do CMC Rawenna. Z Włoch przeniósł się po roku do Arkasu Spor Izmir i jeden sezon grał w lidze tureckiej. Był też siatkarzem chińskiego Beijing BAIC Motor, Modena Volley (2018–19), Top Volley Cisterna (2020–21) i Tours VB (2021–22).

Zobacz także: Filar obrony na swoim miejscu! Ważny ruch PGE Projektu Warszawa

Polscy kibice bardzo dobrze znają tego siatkarza z występów w PlusLidze. Grał w drużynach ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2015–17), później miał przenieść się do Jastrzębskiego Węgla, ale ostatecznie wybrał ofertę z Chin. Kolejnym polskim klubem była Verva Warszawa Orlen Paliwa (2019–20). W 2022 roku wrócił do klubu ze stolicy.

W ciągu sześciu sezonów gry w PlusLidze wystąpił łącznie w 152 meczach. Z ZAKSĄ zdobył dwa tytuły mistrza Polski (2016, 2017), z Projektem - dwa brązowe medale (2024, 2025). Ma też w dorobku Puchar Polski (2017) oraz Puchar Challenge (2024). Jak się okazało, przed Francuzem siódmy sezon na polskich ligowych parkietach. W rozgrywkach 2025/26 nadal będzie reprezentował barwy PGE Projektu Warszawa.