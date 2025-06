Kapitan reprezentacji Polski został trenerem najstarszego klubu!

Krystian Dziubiński jest wychowankiem Podhala Nowy Targ i żywą legenda polskiego hokeja, podobnie zresztą jak jego wujek Bogdan - olimpijczyk i jeden z bohaterów MŚ 1976 r., gdy Polska sensacyjnie pokonała 6:4 ZSRR.

Krystian strzelał bramki dla Cracovii w latach 2015-2019, sięgając dwukrotnie po mistrzostwo Polski. Teraz będzie budował jej skład, po tym jak hokej trafił pod skrzydła oddzielnej spółki, którą od kilku dni zarządza inna nowotarżanka – Agata Michalska.

- Rozmawiałem już z Krystianem i cieszę się, że to on został naszym trenerem. Jestem bardzo dobrej myśli. Z panią Agatą miałem okazję współpracować i myślę, że jest idealną osobą na prezesa – powiedział nam napastnik "Pasów" Damian Kapica.

- Na razie nie mam kontraktu, trenuję indywidualnie, według własnego planu. Życie mnie nauczyło cierpliwości. Swoje plany wiążę z Krakowem, moja rodzina czuje się tu bardzo dobrze, dlatego niespieszno mi było do podpisania umowy z innym klubem niż Cracovia. Cały czas miałem nadzieję, że tu się zrodzi mocny hokej i teraz to się zaczyna dziać na naszych oczach – dodał.

Krystian Dziubiński nie będzie kontynuował kariery hokeisty. Zajmie się wyłącznie trenerką.

- Podjęłam decyzję o zatrudnieniu Krystiana w roli trenera i zdaję sobie sprawę, że może to być ogromne, ale mam nadzieję, że również pozytywne zaskoczenie. Jestem jednak absolutnie przekonana co do tej decyzji. Znam Krystiana jako wybitnego zawodnika, kapitana reprezentacji i lidera w wielu drużynach THL – podkreśla prezes Michalska.

Według niej Dziubiński posiada wszystkie niezbędne cechy dobrego lidera.

- Krystian ma też wyjątkową zdolność samomotywacji, umiejętności motywowania zespołu, kreatywnego i strategicznego myślenia na lodzie, umiejętności budowania spójności drużyny oraz charyzmę niezbędną do prowadzenia zawodników do walki o najwyższe cele – dodała sterniczka klubu.

Ma świadomość, że "Dziubkowi" brakuje doświadczenia w roli trenera.

- To jest element, który planujemy uzupełnić. Właśnie dlatego zatrudnimy drugiego, doświadczonego szkoleniowca, którego jednym z głównych zadań będzie wsparcie Krystiana i transfer wiedzy – akcentuje prezes.

W zeszłym sezonie Cracovię prowadził duet nowotarżan Marek Ziętara – Jacek Szopiński, ale Michalska postawiła na zmianę warty.