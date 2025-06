Kubica przemówił po historycznym zwycięstwie. "Czuję lekki niedosyt"

Robert Kubica wraz z zespołem AF Corse zwyciężył w legendarnym 24h Le Mans, triumfując w klasie Hypercar. To historyczne osiągnięcie stawia go obok samego Fernando Alonso - jedynego dotąd kierowcy XXI wieku z wygraną zarówno w F1, jak i Le Mans. - To jedno z moich największych sportowych dokonań - przyznał 40-letni Polak.