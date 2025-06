Niespodzianka na Royal Ascot! Ombudsman wygrał Prince of Wales's Stakes

Przed wyścigiem eksperci typowali, że walka o zwycięstwo rozegra się pomiędzy tremowanym przez Aidana O'Briena i dosiadanym przez Ryana Moore'a Los Angelesem a Anmaatem pod dżokejem Jimem Crowleyem. Ombudsman nie był może całkowitym outsiderem, ale nie wymieniano go raczej jako konia jeśli nie trzeciego, to co najwyżej drugiego rzędu.

Początek gonitwy należał do Los Angelesa, który był znakomicie rozprowadzany przez Continousa, również trenowanego przez legendarnego O'Briena. Dosiadany przez Wayne'a Lordana koń szybko wysunął się na prowadzenie, dyktując dość żwawe tempo (nieco ponad 12 sekund na furlong, czyli nieco ponad 200 metrów). Continous prowadził przez większą część trasy, a kiedy spowolnił, robiąc miejsce Los Angelesowi, wydawało się, że Ryan Moore i Aidan O'Brien będą mogli wspólnie cieszyć się z kolejnego zwycięstwa.

Końcówka wyścigu należała jednak - dość nieoczekiwanie - do Ombudsmana, który po kapitalnym finiszu wyprzedził Anmaata i See The Fire. Faworyzowany Los Angeles zajął ostatecznie dopiero 5. miejsce...

W czwartek (19 czerwca) czekają nas kolejne emocje z pięciodniowego święta wyścigów konnych. Kibice obejrzą siedem gonitw, w tym będący sercem tygodnia The Gold Cup, jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów długodystansowych na świecie, będący wyzwaniem dla wytrzymałości, taktyki i siły.

Program Royal Ascot 2025

Czwartek (19 czerwca) - The Ladies' Day:

15.30: Norfolk Stakes

16.05: The King George V Stakes

16.45: Ribblesdale Stakes

17.20: The Gold Cup

18.00: Britannia Stakes

18.35: Hampton Court Stakes

19.10: The Buckingham Palace Stakes

Piątek (20 czerwca):

15.30: Albany Stakes

16.05: Commonwealth Cup

16.40: Duke of Edinburgh Stakes

17.20: Coronation Stakes

18.00: Sandringham Stakes

18.35: King Edward VII Stakes

19.10: The Palace of Holyroodhouse Stakes

Sobota (21 czerwca):

15.30: Chesham Stakes

16.05: Hardwicke Stakes

16.40: Queen Elizabeth II Jubilee Stakes

17.20: Jersey Stakes

18.00: Wokingham Stakes

18.35: Golden Gates Stakes

19.10: Queen Alexandra Stakes

Transmisje ze wszystkich pięciu dni Royal Ascot będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu. Czwartkowe zmagania pokażemy już od 14.30 w Polsacie Sport Fight, Polsacie Sport Premium 5 i online w Polsat Box Go.