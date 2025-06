Polskie akcenty na mistrzostwach świata! Remis Zalewskiego i porażka Skorży

Finalista Ligi Mistrzów podtrzymał udaną serię zespołów europejskich, które pozostają w tym turnieju niepokonane w starciach z rywalami z innych części świata.

W 25. minucie prowadzenie dla Monterrey uzyskał na stadionie w Pasadenie 39-letni hiszpański obrońca Sergio Ramos, a krótko przed przerwą wyrównał Argentyńczyk Lautaro Martinez.

W 78. minucie na boisku pojawił się Zalewski. W Interze zabrakło natomiast z powodu kontuzji Piotra Zielińskiego.

We wcześniejszym spotkaniu tej samej grupy E w Seattle argentyński River Plate pokonał ekipę Urawa Red Diamonds 3:1. Trenerem drużyny japońskiej jest Maciej Skorża, którego nazwisko pojawia się na czołowych miejscach wśród kandydatów do przejęcia reprezentacji Polski po rezygnacji Michała Probierza.

Zespół z Buenos Aires prowadził 2:0 po bramkach Facundo Colidio (12.) i Sebastiana Driussiego (48.). Kontaktowego gola z rzutu karnego uzyskał Yusuke Matsuo w 58. minucie, a wynik w 73. ustalił Maximiliano Meza.

- Długo nie potrafiliśmy złapać właściwego rytmu, grać tak, jak zakładaliśmy. Powoli się jednak rozkręcaliśmy, ale strata drugiego gola na początku drugiej połowy znowu podcięła nam skrzydła. Po zdobyciu bramki wydawało się, że przejęliśmy kontrolę nad grą, ale trzecie trafienie rywali postawiło nas w jeszcze trudniejszej sytuacji - skomentował Skorża.

We wtorek rywalizowały też drużyny z grupy F. Borussia Dortmund zremisowała w New Jersey z brazylijskim Fluminense Rio de Janeiro 0:0.

Z kolei zespół Mamelodi Sundowns z RPA pokonał Ulsan HD z Korei Południowej 1:0. Spotkanie w Orlando rozpoczęło się z ponadgodzinnym opóźnieniem z powodu burzy.

Gola na wagę zwycięstwa uzyskał w 36. minucie Iqraam Rayners, a dwóch innych bramek dla ekipy z RPA sędziowie nie uznali po analizie VAR.

W zespole południowokoreańskim zadebiutował i spędził na boisku pełne 90 minut obrońca Miłosz Trojak, który do tej pory grał w Koronie Kielce.

Klubowe MŚ w tym formacie odbywają się po raz pierwszy. Na 12 stadionach w 11 amerykańskich miastach zagrają 32 zespoły podzielone na osiem grup po cztery.

Faza grupowa potrwa do 26 czerwca. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu będą rywalizować systemem pucharowym. Finał odbędzie się 13 lipca w New Jersey.

PAP