Przyczynkiem do dyskusji na temat zmian personalnych w federacji był rozczarowujący występ młodzieżowej reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy. Podopieczni Adama Majewskiego przegrali wszystkie trzy mecze i zajęli ostatnie miejsce w grupie. Pod znakiem zapytania stanęła kwestia tego, czy dobór szkoleniowca do kadry U-21 i wybory selekcyjne były właściwe. Hajto odpowiedzialnością za ten stan rzeczy obarcza dyrektora sportowego związku Marcina Dornę.

- Są stanowiska w PZPN, które potrzebują przewietrzenia. Moim zdaniem Marcin Dorna tego potrzebuje. Dałbym mu odpocząć od PZPN. Ja jako Tomek Hajto, jakbym rządził PZPN - tłumaczył.

Bożydar Iwanow zasugerował, iż były reprezentant Polski regularnie "kąsa" Dornę w różnych programach. Hajto pozostał jednak nieugięty.

- Mówię o kompetencjach. Gdybym był prezesem PZPN, powiedziałbym: Marcin, idź do Szkoły Trenerów i nie pokazuj się na chwilkę. Jest wielu byłych piłkarzy, którzy fenomenalnie daliby sobie radę - wyjaśniał.

Komentator Polsatu Sport zauważył jednak, że polskie kadry młodzieżowe w ostatnim czasie nie radziły sobie tak źle.

- Nie zgodzę się z tym. Nie chcę stawać w jego obronie, ale jeśli chodzi o kwestie wyników i awansów reprezentacji młodzieżowych, to w ostatnim czasie nie wyglądało to źle. To samo dotyczy piłki kobiecej - zaznaczył Iwanow.

Hajto wskazał jeszcze jedną osobę, która go nie przekonuje. Mowa o Macieju Mateńce - wiceprezesie PZPN ds. szkolenia.

- Czasami świeżość umysłu i przerwa daje refleksję. Uważam, że Mateńko to nie jest osoba na odpowiednim stanowisku. Nie mam wpływu na decyzje Cezarego Kuleszy. Przyjaźnimy się prywatnie, ale nie mam wpływu na jego decyzje - podkreślił.

Dodajmy, że Mateńko łączy funkcję w PZPN ze stanowiskiem prezesa ZZPN.

- Niech on będzie prezesem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, ale czy on ma kompetencje, by zajmować się sprawami szkoleniowymi? - pytał retorycznie Iwanow.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport