Wielka zmiana! Polski klub siatkarski ma nowego trenera

Bartłomiej Dąbrowski (rocznik 1993) przez lata pełnił rolę asystenta w Developresie Rzeszów (2018–24). W 2024 roku przeszedł do #VolleyWrocław, gdzie objął funkcję pierwszego trenera. Jego podopieczne zakończyły poprzedni sezon na dziesiątym miejscu. Rywalizację o dziewiątą lokatę przegrały z... UNI Opole.

– To dla mnie wielki zaszczyt, iż mogę dołączyć do rodziny UNI Opole. Obserwuję klub z Opola już od kilku lat i widzę jak z sezonu na sezon się rozwija. Chciałbym podziękować zarządowi za zaufanie oraz szansę. Jestem przekonany, że zespół i sztab, który zbudowaliśmy przyniesie wiele radości w przyszłym sezonie. Kilka zdań chciałbym skierować do wspaniałych kibiców: UNI to klub wszystkich mieszkańców Opola, dlatego wraz z zespołem bardzo liczymy na Państwa doping oraz wsparcie przez cały sezon – powiedział Bartłomiej Dąbrowski w mediach społecznościowych klubu.

Podjęcie współpracy z Dąbrowskim otwiera nowy rozdział w historii opolskiego klubu. Po minionym sezonie z UNI rozstał się Nicola Vettori - trener, który prowadził tę drużynę przez siedem sezonów, od 2018 roku i wywalczył z nią awans do Tauron Ligi.