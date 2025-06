Wielki finał rozstrzygnięty! Oni sięgnęli po Puchar Stanleya

Floryda jest nazywana "słonecznym stanem" i może nie kojarzyć się z zimową dyscypliną, za jaką uchodzi hokej na lodzie. Jednak to właśnie drużyny z tej części USA regularnie od 2020 roku docierają do wielkiego finału NHL i w tym czasie już po raz czwarty sięgnęły po główne trofeum - w latach 2020-21 najlepsi byli zawodnicy Tampa Bay Lightning, a teraz ich wyczyn skopiowały "Pantery", także w tym, że dotarły do decydującej rozgrywki w trzech kolejnych sezonach.

Szósty mecz finału był popisem Sama Reinharta, który zdobył cztery gole. To szósty taki wyczyn na tym etapie zmagań w historii ligi i pierwszy od 1957 roku, kiedy popisał się nim Maurice Richard.

Prowadzenie gospodarze objęli już w piątej minucie, kiedy Reinhart przejął krążek w tercji rywali i po samotnej szarży z bliska umieścił go w siatce bramki Stuarta Skinnera.

Na 2:0 podwyższył 47 sekund przed końcem pierwszej tercji Matthew Tkachuk. Na kolejnego gola 19 983 kibiców w Amerant Bank Arena czekało do 38. minuty, kiedy fiński kapitan "Panter" Aleksander Barkov odbity przez Skinnera krążek podał do Reinharta, który skierował go do bramki.

Zdesperowana ekipa z Edmonton wycofała bramkarza w trzeciej tercji i słono za to zapłaciła. W 54. i 55. minucie, w odstępie 89 sekund, Reinhart dwukrotnie posłał krążek do opuszczonej bramki, pozbawiając gości wszelkich złudzeń. Po kolejnych kilkunastu sekundach Rosjanin Wasilij Podkolcyn odnotował co prawda honorowe trafienie dla Oilers, ale nie byli oni w stanie odwrócić losów meczu.

- To smakuje tak samo dobrze jak przed rokiem. Mądrze poprowadziliśmy ten finał. Gdy już przejęliśmy inicjatywę, to nie spuszczaliśmy nogi z gazu. Kontrolowaliśmy rywalizację, a rezultat ostatniego spotkania mówi sam za siebie - skomentował Reinhart.

Nagrodę Conna Smythe'a dla najlepszego zawodnika (MVP) fazy play-off odebrał Sam Bennett, który na tym etapie rozgrywek zdobył 15 goli.

"Pantery" do finału awansowały pokonując kolejno w play-offach Tampa Bay Lightning 4-1, Toronto Maple Leafs 4-3 i w rywalizacji o prymat w Konferencji Wschodniej Carolina Hurricanes 4-1.

W decydującej rozgrywce wzięły udział po raz czwarty. W 1996 roku uległy Colorado Avalanche 0-4, dwa lata temu przegrały z Vegas Golden Knights 1-4, a przed rokiem uporały się z... Edmonton Oilers 4-3.

To oznacza, że Panthers wygrali 11 z ostatnich 12 serii play-off, od kiedy do klubu trafił Matthew Tkachuk, a trenerem w 2022 roku został Paul Maurice.

- Powoli stajemy się dynastią. Trzy lata z rzędu finały, dwa mistrzostwa. Tak, to musi być wyjątkowa grupa ludzi - ocenił Tkachuk, syn Keitha, który spędził 19 sezonów w NHL, był czterokrotnym olimpijczykiem, a w 2002 roku w Salt Lake City wywalczył z reprezentacją USA srebro igrzysk.

Powtórka finału sezon po sezonie miała miejsce po raz 12. Po raz ósmy górą byli obrońcy Pucharu Stanleya, ale pierwszy raz od kiedy w 1939 roku wprowadzono system play off z udziałem 16 drużyn.

"Nafciarze" po raz dziewiąty zagrali w wielkim finale. Ostatni, szósty triumf odnotowali w 1990 roku, kiedy byli najlepsi po raz piąty w ciągu siedmiu lat, głównie dzięki legendarnemu Wayne'owi Gretzky'emu.

Jednocześnie Kanada, ojczyzna hokeja na lodzie, czeka na taki sukces od 32 lat. W 1993 roku zwyciężył zespół Montreal Canadiens, a później nastąpiła seria triumfów ekip amerykańskich.

