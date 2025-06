Wisła kontra Wieczysta! Spór w Krakowie, klub wydał oświadczenie

Warto zaznaczy, że stadion znajdujący się przy ulicy Reymonta należy do Miasta Krakowa. Z oświadczenia wynika, że władze Wieczystej prowadziły rozmowy z samorządem na temat korzystania z obiektu. Obie strony wyrażały chęci do współpracy, lecz veto miała postawić Wisła Kraków. Poniżej treść oświadczenia.

ZOBACZ TAKŻE: Legia Warszawa poznała ewentualnego rywala w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy. Mecz po sąsiedzku

"Klub Sportowy Wieczysta informuje, że w sezonie 2025/26 nie będzie rozgrywał swoich domowych spotkań na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta w Krakowie. Pomimo otwartości i zaangażowania ze strony Miasta Krakowa, rozmowy dotyczące możliwości korzystania z obiektu nie zakończyły się powodzeniem tylko i wyłącznie z uwagi na brak przychylności dla tego rozwiązania ze strony przedstawicieli Wisły Kraków. W przestrzeni publicznej pojawiły się wypowiedzi sugerujące, że decyzja o rezygnacji z gry przy ul. Reymonta została podjęta wyłącznie przez nasz Klub. Pragniemy zaznaczyć, że choć rozmowy przebiegały w uprzejmej atmosferze, to przekaz kierowany wobec nas był jednoznaczny – oczekiwano, że Wieczysta z tej lokalizacji zrezygnuje. Dziękujemy Miastu Kraków za gotowość do współpracy, życzliwość i wsparcie naszego Klubu w organizacji meczów na I-ligowym poziomie" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie klubowej.

Przypomnijmy, iż "Biała Gwiazda" to ligowy rywal Wieczystej w nadchodzącym sezonie. Oba zespoły będą występowały w Betclic 1 Lidze. W tej sytuacji wciąż nie wiadomo, na jakim obiekcie będą występowali piłkarze beniaminka. Ich stadion, mieszczący się przy ulicy Chałupnika, nie spełnia pierwszoligowych wymogów. W przestrzeni medialnej pojawiały się informacje, że klub może swoje mecze rozgrywać w Sosnowcu. Wobec impasu w Krakowie, taki scenariusz staje się jeszcze bardziej realny.

Należy również wspomnieć, iż na stadionie przy Reymonta w przyszłym sezonie będzie występowała nie tylko Wisła Kraków. Swoje mecze w europejskich pucharach będzie rozgrywał tam także Szachtar Donieck.

Wieczysta Kraków przez wiele lat była lokalnym, osiedlowym klubem. Przełom nastąpił w 2020 roku, kiedy to w zespół zainwestował biznesman Wojciech Kwiecień. Do klubu zaczęli przychodzić coraz lepsi zawodnicy i trenerzy. Skutkowało to kolejnymi awansami do coraz wyższych lig. W sezonie 2025/2026 Wieczysta zagra w Betclic 1 Lidze, a stąd już tylko krok do PKO BP Ekstraklasy.

mtu, Polsat Sport