5:0! Dominacja na mistrzostwach świata

Dla Juventusu po dwa gole zdobyli Francuz Randal Kolo Muani i Portugalczyk Francisco Conceicao. Jedną bramkę dołożył reprezentant Turcji Kenan Yildiz.

W tej grupie występują także Wydad Casablanca oraz broniący tytułu Manchester City. W meczu tych ekip w Filadelfii angielski klub zwyciężył 2:0.

W grupie H, w której w środowe popołudnie Real Madryt w debiucie hiszpańskiego trenere Xabiego Alonso zremisował z saudyjskim Al-Hilal 1:1, ekipa FC Salzburg pokonała meksykański CF Pachuca 2:1. Spotkanie zostało przerwane w 55. minucie na ponad półtorej godziny, bo nad Cincinnati przeszła burza.

Klubowe MŚ w tym formacie odbywają się po raz pierwszy. Na 12 stadionach w 11 amerykańskich miastach grają 32 zespoły podzielone na osiem grup po cztery.

Faza grupowa potrwa do 26 czerwca. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu będą rywalizować systemem pucharowym. Finał odbędzie się 13 lipca w New Jersey

