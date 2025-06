Badacze przebadali duże imprezy sportowe. Opłacają się nawet mimo... porażki

W artykule opublikowanym na łamach czasopisma "International Journal of Event and Festival Management" naukowcy przebadali cztery typy kandydatur do organizacji dużych imprez sportowych: udane, nieudane, wielokrotne próby aplikacji oraz trwające procesy aplikacyjne.



Metodologia obejmowała wywiady z ekspertami zajmującymi stanowiska w komitetach organizacyjnych wydarzeń. Konkluzje okazały się niezwykle pozytywne dla miast ubiegających się o daną imprezę, bowiem paradoksalnie mogą one zamienić porażkę w swój... sukces.

Według badaczy już sam proces aplikowania uruchamia inwestycje infrastrukturalne. Udane kandydatury przyspieszają realizację obiektów sportowych i transportu ze względu na presję czasową ciążącą na organizatorach. Nieudane aplikacje z kolei inicjują projekty rozwoju miejskiego, które często są kontynuowane pomimo porażki. Proces aplikowania działa zatem jako zewnętrzny impuls pobudzający do konkretnych działań rozwojowych.



Badani eksperci (15 z 16) podkreślali w częściowo ustrukturyzowanych wywiadach samą wartość medialną procesu aplikowania. Miasta zyskiwały międzynarodową rozpoznawalność, co przekładało się na wzrost zainteresowania turystycznego i inwestycyjnego. Ekspozycja medialna podczas aplikacji często przewyższała wartość tradycyjnych kampanii promocyjnych miast.



Jak wskazali badacze proces aplikowania budował także trwałe relacje z międzynarodowymi federacjami sportowymi i organami rządowymi, a kontakty pozostały aktywne przez lata, ułatwiając przyszłe aplikacje i inne formy współpracy międzynarodowej.



Analiza objęła konkretne kandydatury takie jak nieudane aplikacje do organizacji igrzysk olimpijskich w Hamburgu (2024) i Salzburgu (2010), a także ostatecznie wycofanej aplikacji do organizacji zimowych igrzysk Barcelona-Pireneje (2030). Przebadano także imprezy rangi mistrzostw świata w sportach zimowych.