Dwóch Polaków podpisało kontrakty z UFC! To byli mistrzowie KSW

Robert Ruchała (MMA 11-1, 3 KO, 3 SUB) to były, tymczasowy mistrz organizacji KSW w kategorii piórkowej. Mieszkający w Krakowie zawodnik ostatni pojedynek stoczył w listopadzie, nokautując na gali KSW 100 Kacpra Formelę (MMA 18-6, 7 KO, 3 SUB). Po tym pojedynku 27-latek postanowił nie przedłużać umowy z największą, polską organizacją i czekać na angaż w UFC.

ZOBACZ TAKŻE: Skandal z udziałem Conora McGregora! Wszystko nagrały kamery (WIDEO)



Jakub Wikłacz (MMA 16-3-2, 10 SUB) to wieloletni dominator i mistrz kategorii koguciej organizacji KSW. W ostatnich siedmiu pojedynkach zawodnik z Olsztyna wygrywał sześciokrotnie i jeden pojedynek zakończył się wynikiem No Contest. Ostatnią walkę Wikłacz stoczył niemalże równy rok temu, pokonując 7 czerwca 2024 roku w swojej trzeciej obronie mistrzowskiego pasa Sebastiana Przybysza (MMA 14-4-1, 5 KO, 5 SUB). Po tym pojedynku, podobnie jak Robert Ruchała, Jakub Wikłacz postanowił spróbować swoich sil poza organizacją KSW i czekał na kontakt ze strony UFC.



Co ciekawe, obaj zawodnicy menadżersko są prowadzeni przez byłą mistrzynię UFC, Joannę Jędrzejczyk (MMA 16-5, 4 KO, 1 SUB), która już przy okazji marcowej gali w Londynie wspominała, że dołączenie do UFC Ruchały i Wikłacza jest jedynie kwestią czasu. Dziś, obaj mogą cieszyć się z dołączenia w szeregi największej organizacji MMA na świecie, gdzie już niebawem będą mieli okazję mierzyć się z topowymi zawodnikami w swoich kategoriach wagowych.



Jak udało nam się dowiedzieć, na razie ani Ruchała, ani Wikłacz nie mają zaplanowanych pojedynków, a na ten moment po prostu związali się z UFC umowami. Na swoje debiuty w organizacji prawdopodobnie będą musieli poczekać do jesieni.