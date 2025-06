Dzikie karty na Wimbledon przyznane. Dwukrotna mistrzyni wśród wyróżnionych

Do turnieju pan dołączy siedem reprezentantek gospodarzy. To Jodie Burrage, Harriet Dart, Francesca Jones, Hannah Klugman, Mika Stojsavljević, Heather Watson i Mingge Xu. Dziką kartę otrzymała także dwukrotna mistrzyni Wimbledonu Petra Kvitova, która triumfowała na londyńskich kortach w 2011 i 2014 roku. Doświadczona tenisistka pod koniec lutego wróciła do gry po przerwie macierzyńskiej.

ZOBACZ TAKŻE: W końcu dobre wieści dla Świątek. Długo na to czekała

Przepustki do turnieju głównego w przypadku mężczyzn trafiły w ręce Brytyjczyków. Otrzymali je Daniel Evans, Jay Clarke, Oliver Crawford, George Loffhagen, Johannus Monday, Jack Pinnington Jones i Henry Searle. Ósme nazwisko zostanie ogłoszone wkrótce.

Wimbledon to jeden z czterech wielkoszlemowych turniejów w kalendarzu tenisowym, rozgrywany na kortach trawiastych. Słynie ze swoich tradycji sięgających 1877 roku.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 30 czerwca. Zobaczymy w niej na pewno pięcioro reprezentantów Polski. Oczy kibiców z pewnością będą zwrócone na Igę Świątek i Huberta Hurkacza. O sukces w Londynie zawalczą też Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak.

Transmisje z meczów Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu.