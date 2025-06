Koszykarze PGE Startu przystępują do kolejnego meczu w znakomitych nastrojach. Po efektownej wygranej 97:82 w piątym spotkaniu finału Orlen Basket Ligi są już tylko jedno zwycięstwo od zdobycia mistrzostwa Polski. Seria toczy się do czterech wygranych starć, a obecny stan rywalizacji to 3:2 dla lublinian.

Szósta potyczka rozegrana zostanie w stolicy. W fazie zasadniczej obie drużyny zgromadziły identyczny dorobek 49 punktów - Start zakończył rundę zasadniczą na trzeciej pozycji, a Legia - tuż za nim. Licząc wszystkie mecze między tymi zespołami w obecnym sezonie, łącznie z finałami, bilans przemawia na korzyść ekipy z Lublina - prowadzą oni 3:2.

Dodatkową stawką finałowej batalii będzie nie tylko krajowy tytuł. Jak poinformowała we wtorek Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA), triumfator rozgrywek OBL uzyska bezpośredni awans do fazy grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Mistrz Polski dołączy tym samym do grona 29 klubów z Europy, które mają zagwarantowany udział w tych rozgrywkach.

Transmisja meczu Legia Warszawa - PGE Start Lublin w piątek 20 czerwca w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godz. 17:20. Przedmeczowe studio wystartuje o 17:00.

ŁO, Polsat Sport