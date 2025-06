Gorący spór w polskiej piłce, Wisła Kraków przerwała milczenie. W tle Ukraińcy

Wieczysta Kraków awansowała na zaplecze, ale jej stadion nie spełnia wymogów licencyjnych. To oznacza, że klub Wojciecha Kwietnia musi znaleźć sobie zastępczy obiekt. Pierwotnie wszystko wskazywało na to, że Wieczysta będzie grać na Wiśle. Ostatecznie tak się jednak nie stanie. Rozmowy w tej sprawie zakończyły się fiaskiem, co w środę zostało oficjalnie potwierdzone.

ZOBACZ TAKŻE: Nieudany debiut Xabiego Alonso! Real zawiódł w pierwszym meczu KMŚ



"Klub Sportowy Wieczysta informuje, że w sezonie 2025/26 nie będzie rozgrywał swoich domowych spotkań na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta w Krakowie. Pomimo otwartości i zaangażowania ze strony Miasta Krakowa, rozmowy dotyczące możliwości korzystania z obiektu nie zakończyły się powodzeniem tylko i wyłącznie z uwagi na brak przychylności dla tego rozwiązania ze strony przedstawicieli Wisły Kraków" - brzmiał fragment oświadczenia Wieczystej.



Zamiast beniaminka I ligi ze stadionu Wisły gościnnie korzystać będzie najprawdopodobniej Szachtar Donieck. Ukraiński klub wyraził zainteresowanie rozgrywaniem tam meczów w europejskich pucharach.



"Wisła Kraków oraz Szachtar Donieck są na końcowym etapie prac nad ostatecznym brzemieniem umowy, która na dzień publikacji komunikatu nie została podpisana" - czytamy.



"Warto podkreślić, że wszystkie zainteresowane strony były zgodne co do korzyści dla Gminy Miejskiej Kraków i Wisły Kraków wynikających z goszczenia ukraińskiej drużyny na Stadionie w tym w szczególności finansowych, które szacowane są na kilka milionów złotych. Zaniechanie rozmów i działań z potencjalnym partnerem, jakim jest Szachtar Donieck, mogłoby zostać odczytane jako działanie na szkodę obu tych podmiotów. Wówczas trwała jeszcze walka Wieczystej Kraków o awans do Betclic 1. Ligi" - argumentowała Wisła.



Wieczysta porozumiała się natomiast z operatorem stadionu ArcelorMittal Park w Sosnowcu i to tam będzie podejmować rywali w roli gospodarza.