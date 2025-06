Hitowy transfer w Betclic 1. Lidze! Były reprezentant Polski zasilił klub

Maestro dołączył do 💚🖤❤️orkiestry! 🎼



🏟️Boisko, to jego scena, bo on nie gra w piłkę, tylko nią dyryguje!🪈 Witamy nowego dyrygenta. 🎶Damian Kądzior dołączył do #GKSTychy.🤝



