Klub z Dubaju zagra w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach! Dzika karta przyzna

Zatwierdzenie nowego formatu rozgrywek dokonało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euroligi.

Zespół z Dubaju dostał pięcioletnią "dziką kartę", natomiast trzyletnie otrzymały: Crvena Zvezda Meridianbet Belgrad, Partizan Mozzart Bet Belgrad, Valencia Basket i Virtus Segafredo Bolonia.

Innym debiutantem będzie zwycięzca Pucharu Europy - Hapoel IBI Tel Awiw.

Tegoroczny turniej finałowy odbył się po raz pierwszy w historii w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi. Trofeum wywalczył zespół Fenerbahce Beko Stambuł, który pokonał w decydującym meczy AS Monako 81:70.

Po raz kolejny w Eurolidze zabraknie polskiego zespołu. Ostatnim był w 2016 roku Zastal Zielona Góra.

Rozgrywki rozpoczną się 30 września, a finałowe spotkanie odbędzie się 24 maja 2026 r. Podczas listopadowego "okienka" na mecze el. MŚ koszykarzy spotkania Euroligi zostaną przełożone na wtorek i środę, by umożliwić koszykarzom grę w reprezentacjach. To nowość, bowiem do tej pory jej kalendarz kolidował z terminarzem rozgrywek FIBA.

Euroliga koszykarzy 2025/26:

Anadolu Efes Stambuł (Turcja), AS Monaco (Francja), Baskonia Vitoria-Gasteiz (Hiszpania), Crvena Zvezda Meridianbet Belgrad (Serbia), Dubaj Basketball (ZEA), EA7 Emporio Armani Mediolan (Włochy), FC Barcelona (Hiszpania), Bayern Monachium (Niemcy), Fenerbahce Beko Stambuł (Turcja), Hapoel IBI Tel Awiw (Izrael), LDLC ASVEL Villeurbanne (Francja), Maccabi Playtika Tel Awiw (Izrael), Olympiakos Pireus, Panathinaikos Aktor Ateny (obydwa Grecja), Paris Basketball (Francja), Partizan Mozzart Bet Belgrad (Serbia), Real Madryt (Hiszpania), Valencia Basket (Hiszpania), Virtus Segafredo Bolonia (Włochy), Żalgiris Kowno (Litwa).

BS, PAP