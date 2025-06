Kogo wybierze Kulesza? Są cztery grupy

Reprezentacja pozostaje bez trenera od 12 czerwca, gdy z funkcji ustąpił Michał Probierz. Kilka dni wcześniej odebrał opaskę kapitana nieobecnemu na zgrupowaniu kadry Robertowi Lewandowskiemu, który w odpowiedzi zrezygnował z występów pod wodzą tego selekcjonera. 10 czerwca biało-czerwoni przegrali w takiej atmosferze z Finlandią w Helsinkach 1:2 w eliminacjach mistrzostw świata.

ZOBACZ TAKŻE: Gorący spór w polskiej piłce, Wisła Kraków przerwała milczenie. W tle Ukraińcy

Natychmiast po rezygnacji Probierza ruszyła karuzela z nazwiskami jego potencjalnego następcy.

- Przede wszystkim musimy sprawdzić wszystkich kandydatów, którzy są wolni na rynku, bez kontraktów. A po drugie - to musi być szkoleniowiec znający krajowy futbol, polskich piłkarzy. Bo ja nie wyobrażam sobie, żeby przyszedł trener i uczył się tych nazwisk - przyznał prezes PZPN Cezary Kulesza, tuż przed wylotem do USA, gdzie trwają klubowe mistrzostwa świata.

Jak wówczas dodał, z polskich trenerów wolni są przede wszystkim Jan Urban, Jacek Magiera oraz byli selekcjonerzy Adam Nawałka i Jerzy Brzęczek.

Wśród dziennikarzy najwyżej stoją akcje 63-letniego Urbana, byłego trenera Osasuny Pampeluna oraz m.in. Legii Warszawa, Lecha Poznań, a ostatnio Górnika Zabrze. To szkoleniowiec lubiany przez piłkarzy i media, znany z dobrego kontraktu z podopiecznymi, potrafiący utrzymać dobrą atmosferę w szatni. I mający doświadczenie w relacjach z wybitnymi piłkarzami, m.in. w Górniku pracował z mistrzem świata z 2014 roku Lukasem Podolskim.

Druga grupa trenerów, których nazwiska pojawiają się w mediach, to polscy szkoleniowcy z ważnymi kontraktami. Tutaj najgłośniej jest o prowadzącym japoński zespół Urawa Red Diamonds Macieju Skorży, zajętym obecnie występami w klubowych MŚ, a także o Marku Papszunie z Rakowa Częstochowa, który był kandydatem już poprzednio, gdy Kulesza postawił ostatecznie na Probierza.

O ile początkowo zdecydowanym faworytem, przynajmniej w mediach, wydawał się Urban, o tyle w ostatnich dniach najwyżej stoją akcje Skorży. I to w samym PZPN.

Sekretarz generalny federacji Łukasz Wachowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty przyznał, że Skorża - biorąc pod uwagę jego doświadczenie, krajowe i zagraniczne sukcesy oraz profil szkoleniowy - jest numerem jeden.

To na pewno mocna kandydatura, skoro Kulesza poleciał na turniej do USA m.in. po to, żeby z nim porozmawiać.

53-letni Skorża spełnia najważniejsze kryteria. Osiągał sukcesy z czołowymi klubami w Polsce, natomiast z Urawa Red Diamonds wygrał w 2023 roku azjatycką Ligę Mistrzów. Dobrze zna również atmosferę pracy w reprezentacji, był asystentem Pawła Janasa w latach 2003-06.

Trzecia grupa to zagraniczni trenerzy, którzy mieli lub mają związki z Polską - przede wszystkim Nenad Bjelica, Kosta Runjaic, Miroslav Klose i Stanisław Czerczesow.

Pierwszy z nich, 53-letni Chorwat, to były trener Lecha Poznań. Runjaic prowadził Pogoń Szczecin i Legię Warszawa, urodzony w Opolu i mówiący całkiem dobrze po polsku Klose był wybitnym napastnikiem reprezentacji Niemiec, a Rosjanin Czerczesow pracował w przeszłości na Łazienkowskiej.

Z medialnych informacji wynika, że dość wysokie notowania ma Runjaic, ale niemiecki szkoleniowiec prowadzi obecnie włoskie Udinese, co może być sporym utrudnieniem w temacie objęcia schedy po Probierzu.

I jest oczywiście czwarta kategoria trenerów, najbardziej medialna, ponieważ chodzi o kandydatów z głośnymi nazwiskami.

Tutaj na "giełdzie" pojawili się m.in. były selekcjoner Anglików Gareth Southgate oraz mający wyjątkowo bogate doświadczenie Portugalczyk Carlos Queiroz, który prowadził w przeszłości reprezentację swojego kraju, Iran, Kolumbię, Egipt, Katar, ale też Real Madryt.

Inne kandydatury z tej grupy to np. Włoch Gianni De Biasi, były selekcjoner Albanii i Azerbejdżanu, oraz Hiszpan Jesus Casas, do niedawna trener reprezentacji Iraku.

Biorąc jednak pod uwagę warunek Kuleszy, że selekcjoner musi dobrze znać polskich piłkarzy, a także kiepskie wspomnienia z jego współpracy z Portugalczykami Paulo Sousą i Fernando Santosem, nazwiska z tej ostatniej grupy należy raczej wykluczyć.

30 czerwca odbędzie się zjazd wyborczy PZPN, na którym obecny prezes będzie jedynym kandydatem i zapewne pozostanie na tym stanowisku na kolejną kadencję. Możliwe, że do tego czasu ogłosi już nazwisko następcy Probierza.

Nowy selekcjoner zadebiutuje 4 września w meczu z Holandią w Rotterdamie w eliminacjach mistrzostw świata.

JŻ, PAP