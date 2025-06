Wymarzony początek! Tak można w skrócie określić występ polskich siatkarzy w pierwszym turnieju tegorocznej edycji Ligi Narodów. W chińskim mieście Xi'an wygrali kolejno 3:1 z Holandią, 3:1 z Japonią, 3:0 z Turcją oraz 3:0 z Serbią. Cztery mecze, cztery zwycięstwa i komplet punktów dały reprezentacji Polski pierwsze miejsce w tabeli po pierwszym tygodniu zmagań.

Kolejny turniej VNL 2025 z udziałem polskich siatkarzy zostanie rozegrany w dniach 25–29 czerwca w Chicago. Rywalami będą reprezentacje Włoch, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Brazylii.

Na zakończenie fazy grupowej wystąpią w roli gospodarza na turnieju w Gdańsku (16–20 lipca). Turniej finałowy odbędzie się od 30 lipca do 3 sierpnia w mieście Ningbo w Chinach.

Siatkówka. Liga Narodów 2025. Transmisje meczów reprezentacji Polski na turnieju w Chicago:

2025-06-25: Włochy – Polska (środa, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsat)

2025-06-28: Kanada – Polska (sobota, godzina 2.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsat)

2025-06-29: USA – Polska (niedziela, godzina 2.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsat)

2025-06-29: Brazylia – Polska (niedziela, godzina 22.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsat).

