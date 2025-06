Marcelo Mendez w nowym klubie! To włoska potęga

Mendez to jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych trenerów na świecie. Od lat prowadzi zespoły z czołówki. Ostatnie cztery sezony spędził w Polsce. Najpierw przez rok prowadził Asseco Resovię Rzeszów, a później przez trzy sezony JSW Jastrzębski Węgiel.

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Kurek w nowym klubie! Oficjalny komunikat

Właśnie w tym drugim klubie odnosił największe sukcesy. W ciągu trzech sezonów wywalczył z zespołem dwa mistrzostwa Polski, krajowy Puchar i Superpuchar, a także dwukrotnie doprowadził go do finału Ligi Mistrzów.

Ostatni sezon ligowy był nieco słabszy w wykonaniu jastrzębian. Zajęli dopiero czwarte miejsce. Olbrzymim sukcesem na pożegnanie z klubem było zdobycie Pucharu Polski po piętnastu latach, a także brązowy medal Ligi Mistrzów.

Teraz nadszedł czas na nowy etap w karierze. Mendez przeniósł się do Włoch, gdzie przez dwa lata będzie prowadził Itas Trentino.

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę być trenerem Itas Trentino i prowadzić aktualną drużynę mistrzów Włoch - skomentował Argentyńczyk, cytowany przez oficjalny portal klubu.

Będzie to dla niego pierwsza okazja do pracy w roli szkoleniowca we Włoszech. Wcześniej występował w klubach z Italii jako zawodnik.

- Siedząc na żółto-niebieskiej ławce rezerwowych rozpocznę nowe osobiste wyzwanie, bo nigdy wcześniej nie miałem okazji trenować w najwyższej lidze włoskiej. Zrobię to z Trentino Volley, klubem, który jest mistrzem. Będę pracował każdego dnia, aby w przyszłości tę sytuację utrzymać - powiedział.

Mendez będzie miał do dyspozycji grupę znakomitych siatkarzy.

- Grupa, którą będę miał do dyspozycji, jest pełna talentów i naprawdę wie, jak pracować jako zespół, zwłaszcza w korelacji blok-obrona. Na szczęście wciąż ma miejsce na poprawę. W rzeczywistości jestem przekonany, że możemy zrobić kolejny skok jakościowy, zwłaszcza w podstawach ataku i zagrywki, które chciałbym, aby były jeszcze bardziej zdecydowane, bardziej agresywne - ocenił.

Oprócz kariery trenera drużyn klubowych Mendez ma na swoim koncie także sukcesy z reprezentacją Argentyny. Wywalczył z nią brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio. Aktualnie rywalizuje z kadrą w rozgrywkach Ligi Narodów.