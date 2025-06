Reprezentacja Polski efektownie rozpoczęła mistrzostwa świata do lat 21, pokonując Urugwaj 39:16 w pierwszym meczu grupy A. Spotkanie rozegrane w Płocku od początku toczyło się pod dyktando Biało-Czerwonych, którzy kontrolowali przebieg gry od pierwszego do ostatniego gwizdka. W drugim starciu tej grupy padł remis - Norwegia zremisowała ze Słowenią 33:33, co sprawia, że Polska po pierwszej serii spotkań jest liderem tabeli.

- Ze Słoweńcami wygraliśmy w mistrzostwach Europy. Norwegia jest faworytem grupy. W towarzyskich spotkaniach z tym rywalem raz wygraliśmy, raz doznaliśmy porażki. Będzie więc ciekawie. Ważne jest, by skupić się na każdym meczu. Musimy z grupy "zabrać" ze sobą punkty, ale nie chcę tworzyć nadmiernej presji. To rola trenera, by pilnował emocji - powiedział przed rozpoczęciem mistrzostw prezes ZPRP Sławomir Szmal.

ZOBACZ TAKŻE: 23 bramki różnicy! Nokaut w meczu Polski na mistrzostwach świata

Polacy w pierwszej fazie grają w Płocku, a potem - niezależnie od wyników - przeniosą się do Sosnowca. Mecze o medale odbędą się w Arenie Katowice, oddanej niedawno do użytku. Współgospodarzem zawodów są także Kielce.

W imprezie biorą udział 32 drużyny, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebnych będzie 116 meczów. Triumfator wyjedzie z Katowic z pucharem zaprojektowanym i wykonanym przez polskiego rzeźbiarza Krzysztof Renesa.

25. edycja mundialu do lat 21 potrwa do 29 czerwca.

Transmisja TV i stream online meczu Polska U-21 - Słowenia U-21 w Polsacie Sport 2 oraz online na Polsatsport.pl, Polsat Box Go i na naszym kanale Youtube.

Wszystkie mecze mistrzostw można oglądać na żywo na kanale Polsatu Sport w serwisie Youtube.

PAP